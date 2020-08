2 minuti (tempo di lettura)

Altro giro da paura per Lewis Hamilton, che con il tempo strepitoso di 1:24:303 strappa il nuovo record della pista a le pole numero 91 in carriera. Bottas è vicino, mentre Verstappen chiude al terzo posto. Giro da applausi per Charles Leclerc, che conquista un insperato quarto posto. Con gli altri motorizzati Ferrari esclusi già in Q1, vedere le rosse entrambe presenti in Q3 è quasi una conquista. Tempi avari di soddisfazione per i tifosi in rosso, specie se il cannibale con il 44 infrange ogni record possibile avvicinandosi prepotentemente a sua maestà Schumi.







Q1

Come già anticipato in apertura è un totale disastro per i motorizzati Ferrari. La sensazione è che i punti fatti segnati da Magnussen in Ungheria e Giovinazzi in Austria siano quasi del tutto frutto di circostanze esterne. Non ogni domenica il tempo sarà variabile, non ogni domenica arriveranno alla bandiera a scacchi solo 11 piloti. A tutto questo si aggiunge la situazione di Raikkonen, che sembra dover chiudere la carriera nel totale anonimato. Unico eliminato insieme alle due Haas e le due Alfa è Nicholas Latifi, ultimo e autore di un errore da principiante. A distanza siderale il compagno di squadra Russell che accede ancora in Q2.

Esclusi dalla Q2: Magnussen, Giovinazzi, Raikkonen, Grosjean e Latifi.





Q2

La seconda sessione viene segnata dal testacoda di Hamilton, che spiattella le gomme e lascia troppa ghiaia in pista. Bandiera rossa e tutti ai box, per limare gli ultimi dettagli e accedere alla Q3. Alla ripresa è proprio il campione del mondo ad uscire per primo, facendo segnare il secondo tempo e mettendosi in sicurezza. Nel giro secco deludono Hulkenberg e Albon. Il primo patisce i 7 mesi lontani dalla Formula 1, dopo aver registrato delle ottime prove libere. Il secondo, invece, sembra essere particolarmente sotto pressione e non a proprio agio nella vettura. La sensazione è che possa essere fatto fuori come accadde al povero Gasly un anno fa. A proposito del francese: con l’Alpha Tauri, il campione di F2 del 2016, chiude undicesimo davanti al suo sostituto. Impensabile che una macchina satellite riesca a far segnare un risultato del genere, eppure da quando è stato fatto lo scambio non è la prima volta.

Esclusi dalla Q3: Gasly, Albon, Hulkenberg, Kvyat e Russell.

Hamilton segna la 91° pole

La Q3 inizia con un rischio enorme per la Ferrari, con Leclerc che rischia la penalità per essere uscito quando stava sopraggiungendo Stroll. L’investigazione ha il sapore di una spada di Damocle. Hamilton fa subito il record della pista, salvo migliorarsi ancora nell’ultimo tentativo con il crono stratosferico di 1:24:3. Bottas è lontano 3 decimi, mentre Verstappen chiude con un buon terzo posto ma a distanza siderale: un secondo dal poleman. Questa la dice lunga sullo strapotere Mercedes. Solo applausi, comunque, per la pole numero 91 del 6 volte campione del mondo.

Leclerc mette a segno un giro da paura che lo proietta al quarto posto, mentre il compagno si fa annullare il giro, facendosi sopraggiungere anche dalle due Renault. Gran giro anche per Norris, tra i migliori di questo inizio di campionato. Più in ombra Sainz, che comunque conferma quanto di buono fatto in casa McLaren. Stroll è sesto e lascia indietro il compagno di 7 decimi. Not Bad per il meno citato di casa Racing Point.

Questa la top 10 in qualifica: Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc, Norris, Stroll, Sainz, Ricciardo, Ocon e Vettel.

Francesco Mascali

