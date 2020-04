1 minuto (tempo di lettura)

WhatsApp non smette mai di stupire e le sorprese, da Menlo Park, non finiscono davvero mai. Sebbene Telegram abbia raggiunto, di recente, gli oltre 400 milioni di utenti registrati, con il probabile obiettivo di darle del filo da torcere e rappresentare un’alternativa importante, rimane l’app di messaggistica istantanea più gettonata al mondo. I suoi numerosi utenti sanno che, anche se già inviati, un messaggio, una foto o un video si possono, per qualsiasi motivo e in maniera istantanea, rimuovere dalla chat o dal gruppo lasciando come unica traccia il “questo messaggio è stato eliminato”. Ciò nonostante, dopo Notification History ecco un’altra applicazione che ci permetterà di recuperare i contenuti cancellati anzitempo.











Come riportato da Tecno Android, l’app a riguardo è WAMR – scaricabile gratuitamente sul Play Store – con cui è possibile, tenendola aperta in background, rileggere i messaggi, visualizzare foto e video, e quant’altro, cancellati, anche da più ore, su WhatsApp. Nello specifico, l’applicazione WAMR si serve delle notifiche per tenere nota di tutti i messaggi e i contenuti in arrivo e una volta ricevuti, anche se rimossi dall’utente che li ha inviati, gli stessi rimarranno ugualmente conservati nella memoria dell’app, essendo tranquillamente leggibili e visualizzabili.

In breve, se da questo momento in poi basterà scaricare la sopracitata applicazione sul proprio smartphone per scoprire cosa contenessero i messaggi e/o gli altri contenuti pervenuti prima che venissero cancellati, che senso ha la privacy tanto agognata da chi utilizza WhatsApp?

