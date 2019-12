1 minuto (tempo di lettura)

Con la tecnologia, ci avviamo sempre più verso la creazione di città smart, quindi veloci, abili, acute, e così via, tutte, comunque, dotate di un’intelligenza “artificiale” che offra ai cittadini molti più servizi di quanti non ne abbia mai avuti. In tal proposito, una città smart è anche un centro urbano ecosostenibile, in grado di non inquinare e rendere più salubre l’aria. Come? Con autoveicoli elettrici ricaricabili, diminuendo, pertanto, anche il dispendio notevole in termini di carburante – i cui prezzi sono, per l’appunto, arrivati alle stelle. Non a caso, ecco arrivato nella capitale Uber JUMP, il servizio di Bike sharing famoso, di già, in molte parti del mondo.







Nello specifico – come riporta ninjamarketing.it –, Uber JUMP dà la possibilità di noleggiare una bicicletta elettrica con pedalata assistita – quest’ultima definita, tecnicamente, lock to –, e persino di segnale Gps, tale da scoraggiare qualsiasi forma di atto vandalico a danno del mezzo. Roma è stata scelta come prima città in Italia per l’avvio di questo fantastico servizio, il quale è fruibile attraverso un’applicazione creata appositamente per l’occasione. Basta visualizzare, in tempo reale, le biciclette disponibili, scansionare il QR code e, di conseguenza, prenotare e sbloccare la bici prescelta. I costi concernono 20 centesimi al minuto, per un totale di 12 euro l’ora.





Il servizio offerto da Uber JUMP è disponibile già in parecchie città americane, mentre in Europa son solo otto – compresa Roma – le metropoli in cui è entrato in vigore. Si spera che arrivi, ben presto, anche in altre località italiane affinché i cittadini comprendano l’importanza, non solo di una sana pedalata, ma anche di tutto il resto su citato – e scusate se è poco!

Anastasia Gambera

