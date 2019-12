1 minuto (tempo di lettura)

Il pene curvo è una condizione non così rara. Numerosi sono i tentativi di cura.

I colleghi americani propongono una novità. Ecco il loro studio. Sono stati reclutati e seguiti per un periodo di 12 settimane un totale di 93 pazienti con pene curvo stabile (senza disfunzione erettile, senza dolore significativo e con una curvatura unidirezionale di almeno 45 ° stabile per> 3 mesi). Di questi pazienti, 47 sono stati assegnati in modo casuale al gruppo Penimaster PRO (PG) e 46 al gruppo non-intervento (NIG).







Ai pazienti è stato chiesto di applicare la PTD 3– 8 ore al giorno per 12 settimane consecutive, con istruzioni specifiche relative all’aumento progressivo della forza di trazione applicata sul pene nel tempo. L’outcome primario dello studio è stato il cambiamento nel grado di curvatura misurato nello stato completamente eretto dopo l’iniezione intracavernosa di alprostadil al basale, 1, 2 e 3 mesi.

Sono state valutate anche altre variabili, come il tipo di curvatura, allungamento della lunghezza del pene (SPL), punteggi del Peyronie’s Disease Questionnaire (PDQ), dominio della funzione erettile del punteggio dell’International Index of Erectile Function (IIEF-EF) ed eventi avversi (AE) in ogni visita.





Risultati

Quarantuno pazienti nel PG e 39 nel NIG hanno completato lo studio. Si è verificata una riduzione complessiva della curvatura di 31,2 ° (P <0,001) a 12 settimane rispetto al basale nel PG, rappresentando un miglioramento del 41,1% rispetto al basale, che era significativamente correlato al numero di ore giornaliere in cui il dispositivo è stato applicato in una dose- modo dipendente.

Quei pazienti che usano il dispositivo <4 h / giorno hanno sperimentato una riduzione di 15 ° -25 ° (media 19,7 °, miglioramento del 28,8%; P <0,05), mentre i pazienti che usano il dispositivo> 6 h / giorno hanno avuto una riduzione della curvatura maggiore, che varia da 20 ° a 50 ° (media di 38,4 °, miglioramento del 51,4%; P <0,001). Al contrario, nel NIG non sono stati osservati cambiamenti significativi nella curvatura.

Inoltre, SPL è aumentato significativamente nel PG rispetto al basale e rispetto al NIG, compreso tra 0,5 e 3,0 cm (media 1,8 cm; P <0,05). Anche il punteggio IIEF-EF è migliorato nei pazienti con PG (con una media di 5 punti). Gli eventi avversi lievi si sono verificati nel 43% dei pazienti, come disagio locale e intorpidimento del glande.

Conclusione

L’uso del Penimaster PRO PTD, un trattamento non invasivo, dovrebbe essere offerto ai pazienti con PD stabile per 3 mesi consecutivi prima di eseguire qualsiasi intervento chirurgico correttivo, in quanto ciò ha fornito una riduzione significativa della curvatura, un aumento della lunghezza del pene e un significativo miglioramento dei sintomi e del disturbo indotto dal PD.

Dr. Andrea Militello

