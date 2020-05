Meno di un minuto (tempo di lettura)

A volte, capita che la ricezione di un messaggio su WhatsApp, soprattutto se si tratta di un vocale, possa infastidire chi lo riceve; e per svariati motivi: o perché si sta lavorando o studiando, o perché la persona in questione non stia particolarmente simpatica. Prima o poi, siffatto messaggio lo si dovrà comunque ascoltare, facendo così apparire la doppia spunta blu sia sulla sua ricezione che sul suo ascolto. Ma se per caso, invece, non si volesse far vedere al mittente che il messaggio è stato ascoltato, cosa fare? Da Menlo Park, ecco, per l’appunto, l’ennesima chicca che rende ancora più speciale WhatsApp.











Come riportato da Esquire, appena arrivata la notifica della ricezione bisogna mettere in modalità aerea il cellulare, andare sulla chat del messaggio, ascoltarlo e richiudere, il tutto, indisturbati. Fatto questo, una volta ritornati online (sia che si navighi in modalità Wi-Fi, sia mediante connessione dati), colui, o colei, che ha inviato il vocale non si accorgerà assolutamente che è stato aperto, bensì, continuerà ad apparirgli la doppia spunta grigia del “non visualizzato” (o ascoltato). Più semplice del previsto, quindi. E chissà, d’ora in poi, quanti attueranno questo meccanismo (e quanti avranno il dubbio che quel messaggio sia stato, o meno, aperto).

Anastasia Gambera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.