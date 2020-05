Meno di un minuto (tempo di lettura)

CATANIA – Ieri mattina alle 11 al Parco Vulcania l’Associazione Culturale Catania Care ha offerto con la collaborazione della società specializzata DNL Servizi, la sanificazione dell’area dedicata ai bambini.

«Un’iniziativa rivolta ai piccoli cittadini di Catania, che sono anche i più colpiti da questa situazione che non sempre riescono a comprendere» afferma Lucio Emanuele Pappalardo l’addetto stampa di CataniaCare, «Quando ci è stata proposta abbiamo immediatamente accettato, perchè in questi tempi difficili tutti dobbiamo fare la nostra parte» chiarisce Danilo Baglio amministratore di DNL Servizi.

Entusiasta il Presidente del 3 Municipio Paolo Ferrara «Siamo entusiasti di effettuare un intervento importante e doveroso per le tante famiglie che quotidianamente, specialmente nei weekend, invadono questo parco da tutta la circoscrizione e da tutta Catania. Come già dimostrato, ancora una volta la collaborazione tra Comune di Catania ed il mondo delle associazioni e della società civile si rivela una formula vincente».

L’iniziativa è stata presidiata dell’Assessore Fabio Cantarella.











