TRIESTE – Ieri pomeriggio la Squadra Volante della Questura ha denunciato per resistenza, lesioni e minaccia aggravata un cittadino triestino, I.I., nato nel 1997.

L’intervento è nato a seguito della telefonata alla S.O. di alcuni condomini che segnalavano la presenza di un uomo che inveiva e gridava in strada per asserite persecuzioni ricevute.











Giunti sul posto gli operatori individuavano la persona che, in evidente stato di alterazione psichica, li minacciava mostrandosi poco collaborativo ad intraprendere qualsiasi tipo di dialogo.In attesa del 118, l’uomo, in un momento di particolare agitazione, riusciva a scagliare un pugno a uno dei poliziotti intervenuti che per difendersi si fratturava un mignolo.Nel frattempo, anche con lausilio di altra Volante, la persona, che continuava a sputare, mordere e scalciare contro i poliziotti, veniva bloccata e caricata sull’ambulanza per il trasporto presso lospedale di Cattinara.L’uomo è stato, altresì, sanzionato per il suo stato di ubriachezza in luogo pubblico e per non aver ottemperato all’obbligo di indossare la mascherina.

