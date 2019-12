2 minuti (tempo di lettura)

Uno dei migliori amici dell’uomo – in questo momento di profondo cambiamento tecnologico, e con il passaggio sempre maggiore, in qualsiasi campo, verso le tecnologie smart –, possiamo dire che è Internet. Ma come accediamo alla finestra più bella del mondo? Ovviamente, attraverso i motori di ricerca; eppure, anche in questo caso, si hanno delle preferenze, e uno dei browser più utilizzati al mondo è proprio Google Chrome. Tutti, almeno una volta nella vita, lo abbiamo usato – pur essendoci Opera, Internet Explorer, Safari, Mozilla, eccetera –, ma Chrome si attesta come il più gettonato (nonché presente sulla maggior parte dei devices in circolazione, sia mobili che fissi).







Conosciamo bene come si acceda a un browser, ma nel caso di Google, che lavora tutti i giorni per semplificare la vita di miliardi di persone le quali lo usano al livello lavorativo – e non –, vi sono delle funzioni che, come riporta Esquire, vanno oltre la semplificazione: mirano, invero, proprio alla felicità di tutti gli internettiani che odiano perdere secondi preziosi durante le sessioni online. Quali sono? Continua a leggere e lo scoprirai.

Come impiegare le scorciatoie da tastiera

Le scorciatoie da tastiera sono uguali a quelle di testo utilizzate in applicativi come Microsoft Word: aiutano a svolgere azioni altrimenti attuabili per mezzo di operazioni un po’ troppo lunghe tempisticamente parlando. Di seguito, la lista completa:





Ctrl + 1 a 8 : per passare da un documento all’altro (in inglese, meglio conosciuto come tab )

Ctrl + 9 : azione attraverso cui passare all’ultimo tab aperto

Ctrl + H : per aprire, con sveltezza, la cronologia

Ctrl + c : forse l’azione più famosa, utile a copiare un determinato elemento (link, porzione di testo, e così via)

Ctrl + v : e con quest’ultima, invece, incollarlo

Ctrl + T : solitamente, per aprire una nuova finestra basta cliccare su “+” (da desktop), ma Google ha pensato anche a questo. Basta, infatti, utilizzare la seguente scorciatoia e il gioco è fatto!

Ctrl + Shift + T: in mancanza di tempo, da adoperarsi per riavviare il documento aperto precedentemente e poi chiuso.

Inserire un collegamento a un’applicazione o altro

Come per ogni altro file di testo, o di qualsivoglia genere, visitando una specifica pagina possiamo aggiungere un collegamento a essa sul nostro computer. Per farlo, bisogna cliccare sui tre puntini in alto a destra del browser – in concomitanza, naturalmente, al programma già aperto di cui vogliamo creare il collegamento –, e selezionare Aggiungi alla Scrivania.

Servirsi del Task Manager

Con il Task Manager, possiamo controllare, minuto per minuto, non solo tutte le estensioni attive, ma anche la lista delle risorse adoperate e le pagine aperte.

Decidere la grandezza dei cosiddetti “box di testo”

Per box di testo, forse nessuno sa che si parla degli spazi editabili su Internet. A tal proposito, si possono rimpicciolire o ingrandire i caratteri di scrittura, e tenendo premuto sull’angolo in basso a destra del box, trascinandolo si può modificarne, appunto, la grandezza.

Stampare i documenti con Google Cloud Print

Al contrario delle altre stampanti, le quali, spesso, esigono l’applicazione di cavi di collegamento per stampare un file, grazie a Google Cloud Print non sarà più necessario. Infatti, sarà lui a comunicare, alla stampante di riferimento, la volontà di stampare quel determinato documento.

Insomma, date le circostanze, come non amare Google Chrome?

Anastasia Gambera

