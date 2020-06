Meno di un minuto (tempo di lettura)

MASCALUCIA – Sono 20 gli arrestati in seguito all’operazione Malupassu (foto e nomi) portata a termine dai carabinieri questa mattina. Tutte le persone fermate erano affiliate alla famiglia Santapaola-Ercolano e operavano sul territorio di Mascalucia.







Tra i malavitosi finiti in manette spiccano Pietro Puglisi e Salvatore Bonanno. Il primo per essere il boss del sodalizio criminale, anche quando si sono aperti i cancelli del carcere. Il secondo per aver preso il comando e, successivamente, aver voltato pagina.

Puglisi, infatti, si era avvalso della collaborazione di molti uomini: Salvatore Mazzaglia, Mirko Casesa Pompeo e Alfio Carciotto. A questi tre nomi, però, si aggiunge anche quello di Salvatore Bonanno, che, nel tempo, ha assunto un ruolo fondamentale.





Approfittando dell’assenza degli esponenti del gruppo, infatti, aveva preso le redini in mano, andando ben oltre le indicazioni e i compiti che gli erano stati assegnati. Una sorta di “golpe”, al seguito del quale Bonanno avviava attività estorsive servendosi dell’aiuto dei suoi fratelli. In alcuni casi, quindi, agiva in assoluta autonomia. Fino al 2017, quando Salvatore Puglisi tornò al comando.

Nonostante la sua forte presenza nel gruppo criminale, Bonanno ha ceduto agli interrogatori e alla situazioni venutasi a creare dopo i vari interventi delle forze dell’ordine. Ha deciso di abbandonare la strada intrapresa, passando da esponente a collaboratore di giustizia.

