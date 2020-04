Meno di un minuto (tempo di lettura)

Oggi passeggiando per Sambuca, andremo alla scoperta di una delle tante chiese presenti: la Chiesa della Concezione.







Si trova nelle vicinanze della Chiesa di San Giuseppe e fu edificata nel 600 per volontà della famiglia Montalbano. In origine era dedicata a San Nicola, in epoca più tarda assunse il nome che conserva tutt’oggi.





Internamente si venera la statua di Maria SS. Immacolata. Il portale, in puro stile arabo-normanno proveniente dalla ormai distrutta Chiesa di San Nicolò in località Adragna, venne collocato all’ingresso principale della chiesa e nel 1928 dichiarato monumento regionale.

Successivamente la chiesa venne donata alla locale confraternita di Maria Santissima della Concezione, dove officiavano i Padri Agostiniani. All’interno, oltre alla marmorea statua della Vergine Immacolata, si trova una bellissima vara utilizzata per la processione dell’8 dicembre. È stata restaurata dopo i danni causati dal sisma del 1968. Gli affreschi sono stati ripresi dall’originale dal decoratore Tommaso Montana.

Anche oggi il nostro viaggio fra le vie di Sambuca termina qui, voi continuate a seguirci, ne scopriremo delle belle.

Letizia Bilella

