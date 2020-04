1 minuto (tempo di lettura)

Da 50 giorni a questa parte abbiamo dovuto rinunciare a tante cose. Abbiamo rinunciato alla quotidianità, al lavoro, agli impegni, alle cose che avevamo prefissato per questi mesi di primavera.







Sicuramente la cosa a cui tutti abbiamo dovuto rinunciare (e che manca di più) è il contatto con le persone. Anche le persone che si credevano ‘asociali’ si sono rese conto di quanto una risata o un abbraccio siano effettivamente importanti. Di quanto il distanziamento sociale sia pesante.

Ma perché sentiamo tanto questa mancanza? Perché la distanza sociale è ciò che in questa quarantena si sta facendo più sentire? Perché ne sentiamo il peso?

Il motivo è sostanzialmente ontologico. L’Homo Sapiens appartiene a quel gruppo animale che si distingue per le sue abilità sociali. Questo mammifero aveva capito come lo “stare in gruppo” assicurasse maggiore sopravvivenza.

Di conseguenza, il nostro cervello, soprattutto grazie alla corteccia prefrontale orbitale, ha capito come “l’altro” ci dia una sensazione di benessere. La presenza delle altre persone produce nel nostro cervello le oppioidi endogeni.





ormone della felicita” in quanto bloccano il dolore, danno euforia, felicita’ e senso di benessere. Le endorfine , scoperte all’interno del corpo solo nel 1975, sono sostanze chimiche prodotte dal sistema nervoso centrale e dotate di una potente attività analgesica ed eccitante, fungono quindi da “anestetico naturale” con benefici simili alla morfina e ad altre sostanze oppiacee (calma il dolore e dona benessere fisico). Vengono rilasciate dal corpo, ad esempio, durante l’attività sportiva, sesso, bacio, innamoramento, contatto, carezza, quando si mangia cacao. Per tale motivo sono anche definite l’ “” in quanto bloccano il dolore, danno euforia, felicita’ e senso di benessere.

Quindi rischiamo di diventare tutti depressi?

No, nonostante il distanziamento sociale abbassa la nostra produzione di endorfine, la nostra specie ha una grande capacità di adattamento.

Siamo riusciti ad adattarci anche grazie alla tecnologia. Facciamo video-chiamate, messaggi, audio e anche se il contatto fisico ci manca, l ‘udito e la vista possono sostituire il contatto , al fine di lenire l’ansia e la paura. Quindi se riusciamo a ripristinare , nella realtà e/o in maniera virtuale, quelle condizioni che fanno sì che le persone a noi care ci siano ‘vicine’, restare a casa sarà più facile.

Nicole Rastelli

