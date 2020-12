Meno di un minuto (tempo di lettura)

Anche oggi, cari amici lettori, ci troviamo nella meravigliosa cittadina di Caltabellotta, in provincia di Agrigento, per andare alla scoperta della splendida Chiesa dei Cappuccini.

La chiesa, dedicata a San Francesco d’Assisi, appartenente all’ormai scomparso Convento dei Cappuccini, fondato nel 1614, si trova alla periferia sud della cittadina.

Si presenta con una facciata lineare con delle cuspidi e portale architravato. Ad unica navata, dove sono presenti opere che testimoniano una intensa vita monastica attiva in città: una meravigliosa pala d’altare, opera di Fra Felice da Sambuca raffigurante la Vergine col Bambino con ai piedi Santi e Padri Cappuccini, risalente alla seconda metà del XVIII secolo; un monumentale altare in noce intagliato con sculture dei primi del ‘700, che custodisce le reliquie di Sant’Onorato; ultimo, ma non per importanza, posto sull’altare un magnifico Crocifisso ligneo della stessa epoca.

Un’altra piccola perla di bellezza nella città montana, tutta da scoprire. Continuate a seguirci, viaggeremo insieme sempre alla scoperta della bellezza.

Letizia Bilella

Fonte foto: Sulle orme di San Bernardo

