Dopo le prestazioni positive delle italiane in Champions League ed Europa League, continua l’insolita stagione di Serie A 2020/2021 anche questa volta con non pochi colpi di scena.

La decima giornata è inaugurata da Spezia-Lazio. Immobile e Milinkovic-Savic guidano i biancocelesti verso la vittoria e Nzola non basta per uno Spezia ancora acerbo. Il turno di Serie A prosegue con un combattuto “derby della Mole”. Il Torino mantiene il vantaggio sui bianconeri per tutto il primo tempo ma nella ripresa arrivano McKennie e Bonucci a infrangere i sogni dei granata. Importante vittoria per l’Inter che prevale sul Bologna con un tris fra le mura di San Siro. È il solito Lukaku a sbloccare la partita e Hakimi lo segue a ruota con una doppietta. Nonostante le ottime prestazioni di entrambe le squadre, la sfida Verona-Cagliari non trova il suo vincitore: al Bentegodi si consuma un pareggio. Calma piatta anche negli scontri fra Parma e Benevento e fra Roma e Sassuolo: le due competizioni si concludono per 0-0.

Tutt’altra storia scrive invece il Napoli che schiaccia il Crotone con un poker. Insigne, Lozano, Demme e Petagna devastano le mura nemiche. Ennesima vittoria per la capolista Milan in questa sorprendente stagione di Serie A: Kessie e Castillejo decidono la partita. Ekdal non basta alla Sampdoria che lascia il dominio ai rossoneri. L’ultima sfida di questa giornata ha visto in campo Fiorentina e Genoa. Lo scontro di Firenze ha sancito un pareggio negli ultimi minuti per mano di Pjaca e Milenkovic. In questo inconsueto turno di campionato non sono state protagoniste Udinese e Atalanta. La pioggia che si è abbattuta a Udine ha reso le condizioni del campo non ottimali per lo svolgersi della partita che è stata rinviata probabilmente a metà gennaio.

Di seguito l’analisi dei top e dei flop della decima giornata di Serie A.

TOP

MILINKOVIC-SAVIC: È l’uomo della partita. Fa vedere di essere un giocatore completo, determinato e decisivo. Nei primi minuti della ripresa ruba il pallone a Maggiore e fornisce un assist impeccabile a Immobile. Il numero 21 biancoceleste non si accontenta del vantaggio e al 33’ trova la porta firmando il gol del raddoppio su punizione. Dopo la convalescenza da Covid-19, pare che il centrocampista abbia ritrovato la precedente forma fisica senza difficoltà.

HAKIMI: One man show. Parte a rilento nella sfida contro il Bologna ma entra in gioco al 45’ trovando la giusta intesa con Brozovic che gli fornisce un perfetto assist per il 2-0. È devastante nella ripresa: palla al piede e parte come un treno senza indugiare verso la porta di Skorupski. Il numero 2 nerazzurro è imprescindibile.

NAPOLI: Spettacolo azzurro allo stadio Scida. I partenopei piegano gli avversari senza esitare: nessun indugio in nessun angolo del campo, solo determinazione e completezza. È questo ciò che Gattuso è riuscito a trasmettere ai suoi, ottenendo una squadra risoluta e sicura in ogni ruolo. Il Napoli conquista un’eccezionale vittoria raggiungendo in questo modo la squadra di Pirlo in classifica. Il club si è conquistato la scena della decima giornata di Serie A.

FLOP

PETRICCIONE: Se i suoi potevano avere la possibilità di recuperare lo svantaggio del primo tempo, lui gliela porta via. Nella ripresa, la sua espulsione costa cara al Crotone che soccombe al nemico. La sua ingenuità si ripercuote sul club e sul risultato negativo della sfida. Il suo cartellino rosso spegne la squadra di Stroppa senza lasciarle via d’uscita.

PARMA: Giornata di Serie A senza troppo impegno per la squadra di Liverani. Ci si aspettava una carica diversa dallo scontro con il Benevento. Possesso palla minimo e giocatori piuttosto inefficaci su tutti gli angoli del campo. Improduttivi soprattutto Hernani e Gervinho. A conti fatti, la prestazione del Parma è da considerarsi infruttuosa e insufficiente.

PEDRO: Superflui gli interventi che lo portano prima al giallo, poi all’espulsione. La sua performance non era stata brillante neanche nei minuti precedenti al suo allontanamento. In campo non ha fatto la differenza per i giallorossi, infatti la prestazione della squadra di Fonseca subisce non troppi cambiamenti negli attimi successivi. Pomeriggio da dimenticare nel corso della decima giornata per l’attaccante spagnolo.

