Il settore delle energie è costellato da un gran numero di possibilità differenti, che mettono in mano agli utenti tante opportunità differenti, sia in termini di qualità del servizio sia per quanto riguarda il risparmio complessivo del quale si può beneficiare tramite servizi simili. Tutto ciò assume un aspetto ancora più importante considerate le norme più recenti relativamente al mercato libero dell’energia: in base a questa struttura di mercato ci si muove verso una piena liberalizzazione relativamente alla produzione e alla vendita di energia.







Concorrenza e servizi nel mercato libero

Per queste ragioni, il mercato delle energie diventa quanto mai aperto a un’accesa concorrenza, con il tutto che va a produrre una situazione nettamente a beneficio delle possibilità e dei costi che dovranno affrontare i cittadini italiani, i quali vedranno una notevole discesa per quanto riguarda i prezzi delle bollette casalinghe. Ognuno può quindi scegliere il fornitore che maggiormente coincide con le proprie necessità, basandosi su quelli che sono prezzi e servizi, evitando quindi di seguire il procedimento proprio del mercato tutelato, nel quale venivano imposte condizioni economiche e tariffe prestabilite. Altri vantaggi permettono inoltre di avere lo stesso fornitore sia per il gas sia per la luce, evitando quindi la necessità – presente in precedenza con il mercato tutelato – di doversi rivolgere a due società diverse.

Quando si decide di passare al mercato libero è semplice scegliere uno tra i tanti operatori attivi e le loro proposte: in questa maniera emergono diverse compagnie che cercano di offrire un servizio capace di garantire un notevole risparmio, senza andare a inficiare nella qualità dei servizi. Tra le tante compagnie del settore, negli ultimi anni molti si rivolgono ad aziende in crescita come Sorgenia, che si avvicina alle richieste dei clienti tramite una produzione molto vicina all’utenza nella fornitura di pacchetti gas e luce. Sorgenia ovviamente aderisce al mercato libero dell’energia, distaccando quindi quella che è la distribuzione dalla vendita dell’energia e consentendo agli utenti di selezionare il fornitore tra tantissime opportunità.





Mercato libero: prepararsi per essere pronti

Proprio per queste ragioni è arrivato il momento di iniziare a pensare a quale tra i fornitori sia quello più adatto ai propri consumi e alle proprie disponibilità, in maniera tale da non farsi trovare impreparati per il passaggio definitivo al mercato libero. Basandosi sugli sviluppi più recenti, il mercato tutelato dovrebbe terminare a partire dall’inizio del 2022: nonostante tutto, può essere utile fin da ora iniziare a valutare alcune offerte. Le stesse norme attive facilitano un passaggio che possa avvenire in maniera più graduale, in cui però si potranno avere dei nuovi contatori per avere una maggiore precisione nella lettura dei consumi e nei quali, quindi, diventerà ancora più semplice controllare il proprio utilizzo nel dettaglio.

In un mercato ancora più libero come quello che si prospetta in futuro, in conclusione, assumono un’importanza ancora maggiore i vari comparatori di prezzo delle tariffe delle aziende: ricevere informazioni aggiuntive relativamente a preventivi sui lunghi periodi può evitare di avere brutte sorprese assieme alle bollette ma, allo stesso tempo, i fornitori inizieranno a essere più insistenti per convincere i clienti a stipulare un contratto con loro. Risulta quindi molto importante, mai come prima d’ora, fare attenzione a quelli che sono i dati e i prezzi nel dettaglio, non lasciandosi ingannare dalla fretta e consultando il tutto con la dovuta calma. Per questa ragione possono risultare utili (oltre ai siti di comparazione prezzi) anche i pareri degli altri utenti, che possono raccontare nel dettaglio le loro esperienze e le loro effettive opinioni relativamente a un determinato fornitore d’energia, chiarendo in maniera diretta le potenzialità e le carenze dei più conosciuti.

