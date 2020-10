1 minuto (tempo di lettura)

Se hai deciso di iniziare ad investire i tuoi risparmi è arrivato il momento di capire quale sia il miglior percorso da seguire per non sbagliare. In questo articolo non ripeteremo di come sia importante studiare e ragionare con calma prima di agire ma ti consiglieremo in modo molto diretto i portafogli modello di investimento ed i fondi comuni quali strumenti ideali per iniziare a muovere i primi passi in maniera sicura o, per lo meno, a rischio di perdita limitato.







Scegli i mercati e i prodotti

Come saprai crearsi un portafoglio non è un’attività semplice, a meno che tu non possieda determinate conoscente tecniche e teoriche in materia di investimenti. Per questo è preferibile optare per un portafoglio modello ad asset class pensato per raggiungere ottimi rendimenti attraverso l’investimento di più persone. Questo significa che affidandoti ad una società esterna potrai selezionare un portafoglio titoli consigliato ed iniziare ad investire i tuoi risparmi pagando una quota di ingresso attraverso l’apertura istantanea di un conto di servizio.





Portafoglio modello: definizione

Si tratta di un portafoglio bilanciato costruito con asset class e sviluppato attraverso metodologie quantitative. In questo modo la società è in grado di fornire un diverso grado di rischio rispetto al profilo dell’investitore e ai suoi interessi. Inoltre i portafogli modello adottano diverse strategie di investimento rispetto ai settori in cui si collocano come materie, strumenti, prodotti finanziari e Paesi. Si tratta di uno strumento estremamente consigliato perché consente di entrare nel mercato degli investimenti finanziari in modo indipendente e autonomo, affidando il proprio investimento ad una società che opera nel campo delle gestioni patrimoniali.

Come funziona il portafoglio modello?

Il funzionamento pratico del portafoglio investimento è davvero molto semplice. Per iniziare occorre collegarsi sul sito della piattaforma da te scelta e avviare l’iscrizione dopo aver inserito i propri dati e aver aperto il conto di servizio. Noi suggeriamo Online Sim perché permette di iniziare in modo semplificato e veloce, attraverso una formula di accesso che ti permette di selezionare i portafogli più affini a te e alle tue necessità di investimento. Per procedere basterà aprire il conto, selezionare la società di gestione del portafoglio da te scelta. Successivamente potrai cominciare a ricevere riallocazioni e bilanciamenti in base all’andamento dei mercati, scegliendo se sottoscrivere o modificare i fondi consigliati. Quindi non ti resterà altro che monitorare l’andamento del tuo portafoglio in ogni momento e da qualsiasi dispositivo connesso ad internet, tenendo sempre sotto controllo gli indicatori dell’investimento che hai ordinato. Come vedi la gestione è davvero molto semplice e sarà l’occasione per metterti alla prova, prendendo dimestichezza con il settore degli investimenti, con i grafici e con la terminologia di riferimento.

