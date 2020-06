1 minuto (tempo di lettura)

Il mercato delle criptovalute è entrato a far parte con pieno diritto nell’elite dei mercati più attenzionati dagli investitori. Stiamo parlando, come ormai tutti sappiamo, di monete che non possiedono forma fisica e si producono/scambiano solo per via telematica. Per tale motivo sono anche conosciute come monete virtuali. Queste monete virtuali inoltre sono protette dalla stessa piattaforma su cui avvengono le transazioni finanziare, la Blockchain, la quale possiede un sistema di sicurezza atto a garantire la massima protezione sulle operazioni eseguite. Per scoprire di più crea un account Bitvavo e comincia ad investire sul mercato delle criptovalute.







Il mercato in Italia

In Italia la situazione è in continua espansione. Secondo gli ultimi dati noi italiani siamo particolarmente favorevoli all’uso delle criptomonete. L’interesse nei confronti delle criptovalute sale durante le settimane del lockdown. I dati proprietari di Revolut, App finanziaria con oltre 10 milioni di clienti in Italia ed Europa, mostrano che il numero di utenti italiani che hanno acquistato criptovalute (+169%), la cifra media acquistata (+24%) e la cifra media per trade (+23%) sono aumentate in concomitanza delle restrizioni del lockdown all’inizio di marzo. Dal 20 aprile al 4 maggio il numero di utenti che hanno acquistato cripto è aumentato del 50%, il valore medio delle cripto del 24% e il valore medio per trade del 18%.





Con l’avvicinarsi del ritorno alla normalità, è aumentato anche l’interesse nella vendita delle cripto. Dal 20 aprile al 4 maggio il numero di utenti che hanno venduto è cresciuto del 27%, il valore delle cripto vendute è aumentato del 12% de il trade medio del 7%. La fascia 65-74 anni ha acquistato ai valori più alti per singolo trade di 424 euro, mentre gli utenti nella fascia 18-24 hanno acquistato al valore più basso, in media di 53 euro. Il Bitcoin rimane la criptovaluta più popolare sia in vendita sia in acquisto per tutte le fasce d’età.

Inoltre, pur essendo i trend cripto sostanzialmente simili in tutta Europa, i dati Revolut evidenziano che gli italiani investono cifre più basse, anche considerando il singolo trade, della media europea mentre gli inglesi sono gli utenti che investono le cifre più alte in Europa.

Su quali criptovalute investono gli italiani

Sono diverse le criptovalute scelte dagli italiani per le loro attività, a partire da Bitcoin. Secondo gli analisti, la più popolare tra le criptomonete e prima tra le top 10 per capitalizzazione potrebbe aumentare il proprio valore nel corso del 2020, sulla scia della crescita di popolarità dimostrata da parte di stakeholder e utilizzatori. Seppure a breve termine la tendenza sia al ribasso, la moneta nel nuovo anno potrebbe avere significativi margini di crescita. Ripple è attualmente la seconda moneta elettronica per importanza dopo il Bitcoin (si stima che nel 2017 circolassero circa 100 miliardi di Ripple). La sua popolarità aumenta spinta dall’interesse da parte di alcune banche pronte ad adottare il cosiddetto Ripple Net per velocizzare i pagamenti internazionali in tempo reale.

