Kenosha, in Wisconsin, è la città dove è stato ferito un altro afroamericano per mano della polizia locale. L’uomo è stato colpito da un poliziotto per sette volte sulla schiena, mentre saliva in macchina, davanti i suoi tre figli. A confermarlo è l’avvocato che rappresenta la famiglia Floyd.







Il terzo uomo vittima della polizia che accende le proteste

Dopo George Floyd e Ramon T. Lopez, adesso è la volta di Jacob Blake, un uomo di 29 anni che è stato ferito alla schiena con sette colpi di pistola. Il tutto è accaduto davanti i suoi tre figli, mentre cercava di salire in macchina.

Il video dell’accaduto, diffuso in tutti i social media e da tutti i giornali, mostra Jacob che prima viene strattonato in maniera ripetitiva da un poliziotto. Quest’ultimo dopo averlo tirato invano per la canotta pur di fermarlo, impugna la sua pistola d’ordinanza e spara sette volte alla schiena dell’uomo. Mentre quest’ultimo cercava di salire in macchina, e mentre subiva i colpi dell’arma da fuoco, i principali tre testimoni dell’accaduto erano, purtroppo, i suoi figli.

Il tweet dell’avvocato della famiglia Floyd

La vicenda è stata commentata anche dall’avvocato della famiglia Floyd, Ben Crump: “Hanno visto il loro padre essere sparato da un agente di polizia. Saranno traumatizzati a vita”. Con queste parole l’avvocato ha voluto evidenziare la tragedia della situazione.





Sono ripartite, dopo questo ennesimo episodio, le proteste del Black Lives Matter. La vicenda è stata subito commentata anche da Joe Biden, candidato alla presidenza, e la sua vice Kamala Harris. Così come urla a gran voce il movimento del Black Lives Matter, anche i due democratici vogliono trasparenza su quanto successo. Come riportato dal giornale The Hill, tutto quanto sarebbe successo in seguito a un incidente domestico. Una lite iniziata male, ma conclusasi nel peggiore dei modi.

Eppure, anche se si dovesse confermare come una lite, una violenza domestica o un incidente, resta il fatto che sparare un uomo davanti i suoi tre figli resta qualcosa di assurdo. Oggi, il profilo social della polizia di Kenosha, su tutti i social media più usati, è continuamente taggato. Molti attivisti e sostenitori dei movimenti anti-razzisti vogliono risposte che, per il momento, saranno oggetto di investigazione da parte di terzi. Professionisti del settore quali avvocati, come nel caso di Ben Crump, e da parte dell’FBI.

