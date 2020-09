Meno di un minuto (tempo di lettura)

CEFALÙ (PA) – I poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Buonfornello, nei giorni scorsi, durante un servizio di pattugliamento autostradale in A/19, hanno proceduto al controllo di un veicolo, proveniente da Villabate e diretto a Cefalù, che trasportava prodotti alimentari destinati, per la vendita al dettaglio, ad alcuni esercizi commerciali della cittadina normanna.







Durante le fasi di controllo, gli agenti hanno constatato che la temperatura interna al frigo del veicolo era superiore rispetto a quella consentita, venendo, pertanto, immediatamente richiesto l’intervento di personale sanitario per verificare l’idoneità al consumo di quei prodotti. Sul posto è giunto, altresì, il medico reperibile del Dipartimento di Prevenzione Veterinario U.O. Vet. di Cefalù, il quale ha acclarato la non idoneità al consumo umano di 900 kg. di prodotti alimentari, tra cui latticini e salumi.





I prodotti sono stati sequestrati perché destinati alla distruzione, così come disposto dalla competente autorità giudiziaria di Termini Imerese. Il conducente è stato deferito alla predetta autorità per la violazione delle leggi sanitarie che disciplinano il trasporto degli alimenti e la ditta sanzionata per un ammontare di circa 2000 euro.

