Meno di un minuto (tempo di lettura)

Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Covid, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa AdnKronos. «Berlusconi è asintomatico e in isolamento a domicilio nella sua residenza ad Arcore», dice il professor Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione al San Raffaele di Milano. Berlusconi ha 83 anni e ha sempre più ridotto le sue apparizioni pubbliche, sia per la sua permanenza a Nizza durante tutto il periodo del confinamento, ma anche per piccoli problemi di salute.







«Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi – spiega Zangrillo – è stato sottoposto a tampone (già programmato) in seguito a un recente soggiorno in Sardegna». Pochi giorni fa il Cavaliere si era sottoposto a tampone (negativo) dopo essere stato in contatto con Flavio Briatore, e dopo aver appresola notizia della positività dell’imprenditore, ricoverato per giorni in condizioni “serie” all’ospedale San Raffaele di Milano e ora dimesso. L’ex premier si era recato ad Arcore, come previsto, per continuare a lavorare alla campagna elettorale per le Regionali.





Berlusconi ha poi trascorso diversi giorni in Sardegna e proprio nella sua villa aveva incontrato, lo scorso 12 agosto Flavio Briatore, il cui locale in Costa Smeralda è stato identificato come focolaio del virus. Il noto imprenditore, al centro delle polemiche per giorni, aveva criticato la decisione del governo di chiudere le discoteche. Aveva detto: «Spiegatemi, se esiste, la correlazione tra decibel e virus»

Maria Giulia Vancheri

Fonte immagine: Wikipedia, autore: European People’s Party

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.