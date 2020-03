1 minuto (tempo di lettura)

Essere continuamente aggiornati sulla curva epidemica inerente al Coronavirus, non è difficile attualmente, poiché, un po’ ovunque, ci si ritrova ad ascoltare notizie a lui relative e dati di qualsivoglia genere, non solo riguardanti i contagiati, i guariti e così via (soprattutto in Italia). In tal proposito, e data la, purtroppo, perenne disinformazione che, su social e non, troneggia sovrana, sono nati alcuni strumenti che, h24, si, e ci, tengono aggiornati sulle modifiche delle stime pertinenti.







Come riporta Money.it, tools come Bing Covid Tracker, di Microsoft, sono disponibili online e forniscono le schede, Paese per Paese, sui numeri dei contagi e quant’altro, con la possibilità di prendere visione immediata anche delle zone particolarmente colpite, poiché segnate in rosso. Cliccando sulla scheda di un singolo Stato in particolare, di esso è possibile vedere quanti decessi, purtroppo, ha fatto registrare fino ad allora, quanti pazienti guariti, il numero totale dei contagiati, e così via; il tutto, naturalmente, aggiornato secondo le ultime valutazioni d’importanti associazioni come l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), e i Centri per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CDC ed ECDC).





Anche Google ha stretto, di recente, una collaborazione con l’America al fine di lanciare una pagina Internet in cui leggere le news sul Covid-19; con, nello specifico, le stesse peculiarità di Bing Covid Tracker, ma riportante anche le dovute norme igieniche da rispettare per evitare il contagio. Insomma, è impossibile, all’attuale, essere impreparati sul Coronavirus, l’importante è sapere dove guardare e chi ascoltare… ovverosia?

Anastasia Gambera

