I nuovi dati riguardanti la diffusione del Coronavirus in Italia, purtroppo, non lasciano trapelare nessuna notizia particolarmente esaltante. L’unico dato, al momento, davvero positivo, riguarda il numero dei pazienti guariti, il quale si attesta a 9.362, +1.036 nelle ultime 24 ore. Anche quello dei ricoveri in terapia intensiva diminuisce: 3.489 in totale, +93 tra ieri e oggi, 25 marzo 2020. Torna a salire anche il numero delle vittime, con 683 casi, cifra che porta il computo a ben 7.503 ammalati deceduti.











Il numero dei contagi, secondo il quotidiano bollettino rilasciato dalla Protezione Civile, è a quota 57.521, +3.491 al presente. Riportiamo, di seguito, anche la percentuale di letalità del virus (all’attuale): 9,9%, situata, quindi, sotto la soglia di un 10% che non lascerebbe ben sperare. In ogni caso, complessivamente il numero attuale dei pazienti positivi al virus Sars-Cov-2 è di 74.386.

Le notizie inerenti sopra riportate, sono state rilasciate solo attraverso un comunicato stampa pubblicato dalla Protezione Civile sul proprio sito Internet, poiché il presidente Angelo Borrelli non ha potuto presiedere all’ordinaria conferenza stampa del giorno a causa della febbre alta, che l’ha costretto, quindi, a rimanere a casa ed effettuare i dovuti controlli del caso. Nondimeno, anche l’ex presidente, Guido Bertolaso, sarebbe risultato positivo al tampone, e posto, quindi, in isolamento domiciliare.

Insomma, come esplicitato, sicuramente, migliaia di volte, il Covid-19 non risparmia proprio nessuno, quindi, seppur consistenti alcune delle stime su citate, l’unico modo per poterlo sconfiggere è rimanere a casa ed evitare, il più possibile, di uscire. Rispettando, pertanto, le norme emanate dal governo; soprattutto in merito alle multe attualmente vigenti. Meglio non rischiare.

