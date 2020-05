Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone ad aver contratto il Covid-19 sono 207.428. In particolare, coloro attualmente ammalati sono 100.943 (–608), dato continuamente in calo ormai da giorni. Nello specifico, invece (come riportato da ilmeteo.it), le stime di oggi, 01 maggio 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi sono 78.249 (+2.304); i decessi, 28.236 (+269); i ricoverati con sintomi, 17.569 (–580); 1.578 quelli in terapia intensiva (–116, in aumento rispetto a ieri); 81.796 i soggetti in isolamento fiduciario (somma anch’essa in calo).











Secondo il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, in base alle pregresse esperienze con altri virus come la Sars, si presume che il Coronavirus scomparirà con il calore estivo. Non a caso, il corpo umano, con il caldo, tende a difendersi maggiormente dalle influenze e dai malanni di stagione tipici dell’autunno e dell’inverno, con la probabilità, quindi, che il Covid-19 potrebbe dissolversi nel nulla. L’Oms però frena su tale ipotesi per evitare che le persone potrebbero, con questa scusa, allentare personalmente le misure di contenimento, lasciandosi andare a un’eventuale frenesia.

Insomma, se davvero i virus come il Sars-Cov-2 amano il freddo, trovando terreno fertile in siffatto periodo dell’anno, forse abbiamo la speranza di tornare a una vita normale prima del previsto (date anche le alte temperature che si prospettano nell’immediato futuro). Fino ad allora, però, restate a casa e rispettate le distanze.

