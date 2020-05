1 minuto (tempo di lettura)

Il presente studio mirava a valutare l’influenza dei livelli sierici di vitamina D sulla qualità dello sperma e sui livelli di testosterone. Questo è stato uno studio trasversale condotto presso Androscience, Science and Innovation Center in Andrology and High-Complex Clinical and Andrology Laboratory in Sao Paulo, Brasile, con 508 pazienti maschi, di età compresa tra 18 e 60 anni, dal 2007 al 2017.







Parametri del liquido seminale e gli ormoni sessuali sierici erano correlati con le concentrazioni sieriche di vitamina D in 260 uomini selezionati secondo rigorosi criteri di selezione. I pazienti sono stati divisi in gruppo normozoospermico (NZG, n = 124) e un gruppo con anomalie seminali (SAG, n = 136).

La valutazione comprendeva esame fisico completo, anamnesi passata, abitudini e fattori dello stile di vita, due analisi seminali complete con test funzionali dello sperma, livelli sierici di 25-idrossi-vitamina D3 (25 (OH) VD3), testosterone totale e libero, ormone luteinizzante (LH ), ormone follicolo-stimolante (FSH), globulina legante gli ormoni sessuali (SHBG), colesterolo totale, valutazione del modello omeostatico dell’indice di resistenza all’insulina (HOMA-IR) e cariotipo.





La concentrazione media di 25 (OH) VD3 era significativamente più bassa nel SAG (P <0,001) e correlata positivamente con tutti i parametri basali basali e i livelli totali di testosterone. Inoltre, la concentrazione sierica di vitamina D3 è risultata correlata positivamente con la concentrazione di spermatozoi (β = 2,103; P <0,001), numero totale di spermatozoi con motilità progressiva (β = 2,069; P = 0,003), numero totale di spermatozoi mobili (β = 2.571; P = 0,015) e morfologia rigorosa (β = 0,056; P = 0,006), indipendentemente da altre variabili.

Questo è il primo studio comparativo che affronta il problema del contenuto sierico di vitamina D3 tra i pazienti normozoospermici e quelli con anomalie degli spermatozoi. Dimostra chiaramente una relazione diretta e positiva tra il livello sierico di vitamina D e la qualità generale del liquido seminale , il potenziale riproduttivo maschile e i livelli di testosterone.

Dr.Andrea Militello

