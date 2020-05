Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, sono 224.760 le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2. Nello specifico (come riportato da ilmeteo.it), le stime di oggi, 16 maggio 2020, ci riferiscono che: i pazienti guariti/dimessi dal Covid-19, sono 122.810 (+2.605); i deceduti, 31.763 (+153, brusco calo rispetto a ieri, in cui si sono registrati 242 morti); gli ammalati attuali, 70.187 (–1.883); i ricoverati con sintomi, 10.400 (–392); quelli in terapia intensiva, 775 (–33); e i soggetti in isolamento fiduciario, 60.470.











Massimo Ciccozzi (responsabile dell’Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell’Università Campus Bio-Medico di Roma); Matteo Bassetti (direttore del reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico di Genova); Massimo Clementi (direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia all’Ospedale San Raffaele di Milano); e il virologo americano Robert Gallo, hanno testimoniato, di concerto, che il Covid-19 sta perdendo potenza, e si appresta a diventare solo un’influenza. E non solo perché, da noi, ha già colpito le fasce ritenute più fragili (come avesse fatto, quindi, una forma di selezione), ma anche perché, grazie al clima, adesso è probabile che il Coronavirus si sposterà nelle regioni in cui sta per cominciare la stagione invernale.

Tuttavia, bisogna aspettare ancora 2-3 settimane prima di poter reputare valido o meno il comportamento attuale degli italiani. E domanda generale è: riusciremo ad anticipare, di gran lunga, la fatidica Fase 3 quindi?

