CATANIA – Ore 22, piazza Galatea e piazza Eroi d’Ungheria piene di auto. Alcune anche in doppia fila che ostruiscono la carreggiata. Insomma, tutti dalle paninerie, o meglio, dai “paninari”.







Questo lo scenario a Catania ieri sera, a poco più di 24 ore dall’effettiva riapertura di ristoranti, pub, centri per la cura personale, negozi e possibilità di incontrare anche gli amici oltre ai congiunti. Le parole del premier Giuseppe Conte sono suonate come un “via libera”, ma certamente non è così.

Macchine che invadono le distese d’asfalto e tanti clienti davanti i camion dei panini. In alcuni casi con mascherine e distanze di sicurezza. In altri, purtroppo, con più negligenza rispetto alle misure di contenimento. Una scena che, al di là delle critiche e della querelle sulla questione di prospettiva, richiama alla mente quella dei Navigli di Milano.

Certo, si trattava di una sabato sera e di un’ora ideale per cenare. E, probabilmente, le paninerie sono da ritenersi come venditori di cibo da asporto. Tuttavia, non si può certamente negare l’evidenza. Auto a destra, a sinistra e in doppia fila: tipico, purtroppo, della città etnea. Immagini raramente viste anche in tempi in cui il Coronavirus non dettava i tempi e ritmi delle nostre vite.





L’attenzione, la paura e le precauzioni non devono essere dimenticate e perse per strada. La fase 2, come ribadito più volte anche dal capo di Governo, non è un “tana libera tutti”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala era pronto a chiudere tutto: probabilmente non è questa la soluzione, individuabile invece nel servizio a domicilio o nella prenotazione per il ritiro del pranzo o della cena. O, ancora, in sistemi più “estremi” di controllo sul territorio atti a verificare e monitorare il flusso di clientela (oltre agli eliminacode) e il rispetto delle disposizioni ministeriali.

Per farla breve, una evoluzione del lockdown per dare ossigeno e un piccolo assaggio di libertà in più. Quella agognata per mesi e che per oltre 60 giorni i siciliani e i catanesi hanno atteso diligentemente, fatta eccezione per alcune (comunque pericolose) minoranze.

Non un rimprovero, non una condanna. Ma solo un invito a riflettere.

