1 minuto (tempo di lettura)

Hamilton fa segnare un giro da fenomeno in quel di SPA. Il mezzo secondo dato al compagno di squadra ne è l’immagine. La Ferrari invece sembra aver toccato il punto più basso della propria storia sportiva. Nello stesso circuito in cui l’anno scorso entrambe le vetture sono state piazzate nelle prime due posizioni di ogni sessione, Leclerc e Vettel non vanno oltre il 13esimo e il 14esimo posto.







Q1

Una semi tortura per i supporter Ferrari questa prima sessione di qualifiche. Le due Ferrari faticano a stare dentro il tracciato, Leclerc e Vettel provano di tutto per mettere in piedi un giro definibile decente. La “conquista” della Q2 la dice lunga sul dramma sportivo che sta vivendo Maranello. Mai le rosse sono state tanto in difficoltà in Q1. Solo Latifi salva la faccia al motore del cavallino, che ha seriamente rischiato di monopolizzare la prima tranches di eliminati. Altro giro pazzesco di Russel che si qualifica alla sessione successiva. E ancora una volta diciamo: dategli una macchina degna del suo talento. Merita di poter lottare per le posizioni che contano.

Gli eliminati in Q1: Raikkonen, Grosjean, Latifi, Giovinazzi, Magnussen.





Q2: il punto più basso della storia Ferrari?

Difficile descrivere una qualifica del genere per la rossa senza andare sul drammatico. Incredibile relegare un 4 volte campione del mondo e il fenomeno emergente della classe regina a dei piazzamenti simili. “Non posso fare più di così“, esclama Leclerc alla fine del suo giro “veloce”. Vettel evita di commentare ulteriormente. Da quando è stato introdotto il corrente sistema di qualifiche (nel 2006), questa è la prima volta in cui la Ferrari non riesce a qualificare almeno una vettura in Q3. Le Alpha Tauri come di consueto sono davanti. Unica soddisfazione? Aver piazzato entrambe le auto davanti alla Williams di Russel, 15esimo. Bisogna aggiungere altro?

Eliminati in Q2: Gasly, Kvyat, Leclerc, Vettel e Russel.

Q3: Hamilton dedica la pole a Boseman

Ottima prova di Ricciardo in Q3, che riesce a far segnare un ottimo quarto tempo superato solo all’ultimo tentativo da Verstappen, terzo. Bottas mette a segno un buon crono, ma nulla può contro il giro stratosferico di Hamilton, che sembrava letteralmente indemoniato nel circuito di SPA. 5 decimi al secondo e al terzo: questo basta per descrivere la caratura della sua qualifica. Albon è quinto, ancora una volta deluso dal risultato, poi Sainz, ultimo pilota al di sotto del secondo di distanza. Ocon, Perez, Stroll e Norris completano la top 10. La dedica per la pole numero 93 è tutta per Chadwick Boseman, attore di Black Pantern scomparso prematuramente oggi.

La griglia di partenza di domani: Hamilton, Bottas, Verstappen, Ricciardo, Albon, Ocon, Perez, Stroll, Norris, Gasly, Kvyat, Leclerc, Vettel, Russel Raikkonen, Grosjean, Latifi, Giovinazzi, Magnussen.

Francesco Mascali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.