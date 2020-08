1 minuto (tempo di lettura)

Chadwick Boseman vinto da un tumore al colon contro cui combatteva da tempo

L‘attore statunitense Chadwick Boseman è venuto a mancare dopo una estenuante battaglia di 4 anni contro un tumore al colon. A dare l’annuncio la moglie, la cantante Taylor Simone Ledward, e i genitori. Aveva soltanto 43 anni ed è morto nella sua casa di Los Angeles.







Proprio in un comunicato, i familiari hanno reso noto che, quattro anni fa, all’attore era stato diagnosticato un tumore al colon. «Un vero combattente», lo ha definito la sua famiglia. «Chadwick non si è sottratto a una battaglia contro il cancro durata quattro anni, riuscendo comunque a portare sullo schermo quei film che il pubblico aveva imparato ad amare. Marcia per la libertà e molti altri sono stati girati durante e tra innumerevoli interventi chirurgici e chemioterapie. È stato l’onore della sua carriera dare vita a King T’Challa in Black Panther». Tuttavia, Boseman non aveva mai parlato pubblicamente della malattia.





Grande tifoso NBA, viene pianto da tantissimi campioni, da LeBron James: «Rest in Paradise King» a Klay Thompson, da CJ McCollum a Bradley Beal. Reazione straziata anche da parte della star dei Pacers, Victor Oladipo, che alla gara delle schiacciate del 2018 aveva indossato proprio il costume di Black Panther. Persino Hamilton gli dedica la sua pole. E non è tutto. Tra i messaggi di cordoglio giunge anche quello del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden: «Ha ispirato generazioni e ha mostrato loro che possono essere tutto ciò che vogliono, anche supereroi»

«Wakanda Forever»

Il suo personaggio T’Challa è stato introdotto per la prima volta in Captain America: Civil War del 2016 e il suo saluto «Wakanda Forever» è diventato celebre in tutto il mondo dopo l’uscita di «Black Panther» due anni fa.

«Non credo che il mondo fosse pronto per un film di Black Panther prima di questo momento. Socialmente e politicamente, non era pronto per questo», aveva all’epoca dichiarato Boseman all’Associated Press. La visione del film sull’afrofuturismo e sulla civiltà tecnologicamente avanzata del Wakanda era risuonato tra il pubblico: alcuni spettatori avevano indossato abiti africani durante le proiezioni contribuendo a proiettare Black Panther oltre il miliardo di incasso al box office mondiale. È stato l’unico film dei Marvel Studios a ricevere una nomination all’Oscar come miglior film.

Maria Giulia Vancheri

