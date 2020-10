1 minuto (tempo di lettura)

Valtteri Bottas strappa sul filo della lana la pole a Lewis Hamilton a Imola. Sabato assolutamente positivo per il finlandese che eguaglia Alonso per numero di prime file. Deludente invece Albon chiamato a meritarsi la conferma ma che finisce ancora lontano dal compagno di squadra. Menzione speciale per Gasly, in quarta posizione con l’AlphaTauri. Ci sarà da divertirsi in gara.







Appuntamento domani alle 13.10.

Q1

Semaforo verde e monoposto che scendono in pista per far segnare i primi giri veloci. Sessione con pochi sussulti nei primi minuti, con Hamilton e Verstappen si mettono a guidare il gruppo.

A sorpresa, tempi del primo tentativo annullato per Bottas e Albon che consumano così un treno nuovo di gomme soft. Esclusi a 4 minuti: Latifi, Magnussen Raikkonen Albon e Bottas. Secondo tentativo al cardipalma per tutti, e a pagarne le consenguenze è Magnussen che rovina il proprio giro migliore andando lungo all’ultima curva.

Ancora solidissimo Russell che con un super tempo nel terzo settore si qualifica. Male Giovinazzi

Esclusi: Grosjean, Magnussen, Raikkonen, Latifi e Giovinazzi.

Q2

Tempo di strategie è quasi tutti scelgono le medie. Ferrari in primis, poi Bottas e Hamilton e Verstappen.





Il primo a far segnare il tempo sarà Sebastian Vettel che fa 26.3 nel secondo settore e finisce con 1.16.302. Poi Leclerc 1.15.625 con alle spalle addirittura Russell. Urlo in radio per Verstappen che esclama “No Power” e rientra ai box. Primo parziale colpo di scena, in difficoltà pure il suo compagno di squadra che perde il controllo della sua monoposto e si gira. Esclusi a 6 minuti: Albon, Stroll, Russell, Vettel e Verstappen.

Cambio di strategia per le Rosse che mettono le soft e scendono in pista a 5 minuti dalla fine della Q2 per potersi garantire almeno due tentativi.

A 3.30 minuti dalla fine parte il giro di Sebastian Vettel che resta escluso al termine del suo primo tentativo, segnale evidente di una Ferrari che non và, almeno sulla monoposto nunero 5. Leclerc invece quarto e si mette tranquillo in Q3.

Scende in pista anche il 33 con gomma media e prova a piazzare la zampata da fuoriclasse e si mette dietro i migliori. Bene anche Albon. Delusione Racing Point che viene esclusa con entrambi i piloti a Imola

Esclusi: Perez, Ocon, Vettel, Russell e Stroll.

Q3

Parte il giro di Lewis Hamilton e sarà il primo dei top a provare il colpo. Primo settore clamoroso e poi piccola sbavatura alla Rivazza per il 44 che segna però uno spaziale 1.13.781 davanti al suo compagno di squadra e Verstappen che segna 1.14.481. Tempo annullato per Albon che si posiziona in decima posizione.

Ultimo tentativo clamoroso di Bottas che strappa la pole a Lewis Hamilton all’ultimo respiro per appena 97 millesimi. Dietro ai due Mercedes Verstappen, poi un clamoroso Gasly. Terza fila a Imola per Ricciardo e un deludente Albon poi Leclerc, Kvyat Norris e Sainz.

Antonio Maimone

