1 minuto (tempo di lettura)

Fare l’amore, molto spesso, implica il raggiungimento dell’orgasmo solo per l’uomo, al contrario delle donne che, sì, godono, ma a volte non riescono completamente a palesarlo (né al livello clitorideo, né vaginalmente). Addirittura, in alcuni casi, vi sono delle donne che, purtroppo, non possono raggiungere l’orgasmo per via di problematiche varie (esattamente come gli uomini, in altre parole); e come fare, quindi, ad aggirare un ostacolo apparentemente insormontabile come questo? Dall’America, a quanto pare, sarebbe in arrivo il rimedio infallibile per ritornare a godere con gioia.







Secondo quanto riportato da Brucofalla, infatti, vi è un dispositivo in grado di far raggiungere l’orgasmo femminile con un solo clic su un piccolo interruttore, che attiva gli elettrodi di una scatola inserita all’interno del corpo umano. In particolare, siffatta metodologia verrà impiegata per aiutare quelle donne che, in quanto anorgasmiche, non potranno mai riuscire ad arrivare al culmine del piacere nel corso di un rapporto sessuale. L’impianto, se effettuato, non avverrà addormentando la paziente di turno, bensì la lascerà vigile affinché possa adattarsi al marchingegno in tempo reale – una volta che il medico, ovviamente, riesce a individuare i nervetti consoni a cui disporre gli elettrodi su detti. E collegati gli elettrodi a una piccola cassettina disposta sotto la pelle dei glutei, essa manderà gli impulsi necessari e il gioco è fatto.





Secondo alcuni, questa sarebbe un’invenzione un po’ “diabolica” se messa a disposizione dell’uomo (su cui, ancora oggi, non è stata collaudata in alcun modo). Ciò nonostante, secondo i medici che si stanno occupando della sua sperimentazione, servirà specialmente per andare ad assistere le donne che non riescono (o non possono) raggiungere l’orgasmo, niente di più. E se invece si potesse unire l’utile al dilettevole, voi che ne pensate? Vi sottoporreste a una simile operazione, oppure no?

Anastasia Gambera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.