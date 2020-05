1 minuto (tempo di lettura)

L’eccellenza del nostro Paese è un marchio di fabbrica indelebile nel mondo. Infatti, basta sentir parlare di “Italia” perché si drizzino le orecchie, e si voglia assaggiare, provare, indossare qualsivoglia cosa sia stata creata sulla terra di Dante, Boccaccio, Petrarca, Leonardo, Raffaello, e così via (oltre il 70% di arte e cultura mondiale provengono, infatti, proprio da qui). Ma l’Italia, come sappiamo, non è solo “spaghetti e mandolino” così come conosciuta nel mondo, ma suddivide la sua cultura secondo le sue venti regioni, ognuna delle quali portatrice di tesori inestimabili apprezzati ovunque. E tra loro, come ben sappiamo, spicca la Sicilia. Non a caso, oltre a esser stata eletta “regione più bella del mondo”, a essere apprezzata per la cordialità delle sue genti, i suoi luoghi, le sue attrazioni (molte, sito patrimonio dell’Unesco, e al livello globale, detenente il maggior numero in tal senso), il suo cibo è altrettanta eccellenza nel mondo.







Come riportato da il Corriere dell’Economia, proprio per dare ancora più lustro all’evidente valore della Trinacria, su Facebook è nato un gruppo in cui si fondono tutte le bellezze appartenenti alla nostra amata Sicilia. E i tre creatori, che ormai da anni promuovono il “made in Sicily” nel mondo –, Davide Morici, Giuseppe Giorgianni e Francesco Caravello –, hanno approfittato di questo periodo per sfruttare le tecnologie e dare risalto alle storie di famiglie e persone le quali, attraverso tradizioni, modi di fare, metodologie di produzione, i prodotti tipici siciliani in sé, eccetera, condividono la storia millenaria di una splendida terra governata dal sole.





Io compro siciliano, questo il nome del gruppo in questione, nello specifico, dà la possibilità a domanda e offerta di amalgamarsi, e mettere a frutto le conoscenze di chef, imprenditori e collaboratori che, appartenenti a diversi settori, fanno della Sicilia il posto più bello e dolce in cui vivere. Perché neanche il Coronavirus riuscirà mai a piegare e distruggere una terra così, abituata a superare incombenze anche peggiori e che, nei secoli, hanno tentato in tutti i modi di annullarla. La Sicilia è storia di persone che non si sono mai arrese al volere del destino, spesso avverso nei suoi confronti, e che con la forza adoperata per risollevarsi e abbattere gli ostacoli i quali, da sempre, le si pongono davanti, negli anni è, appunto, riuscita a costruire la mole di onorificenze che fanno di lei orgoglio italiano. E se un gruppo social riuscisse, addirittura, a dare anche slancio ulteriore all’economia siciliana, forse è proprio il caso di prenderlo in considerazione.

Anastasia Gambera

