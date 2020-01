3 minuti (tempo di lettura)

Gennaio, nonostante le sue gelide temperature, è un mese rovente, cinematograficamente parlando. Il primo mese dell’anno è scandito da un gran numero di appuntamenti e riconoscimenti, che vedono chi lavora dietro e davanti la macchina da presa impegnato in prima linea; e noi cinefili con gli occhi sognanti puntati su questo défilé di artisti, red carpet e premi. L’award season si concluderà con l’assegnazione delle statuette più ambite: la notte tra il 9 e il 10 febbraio si terrà, presso il Dolby Theatre di Los Angeles, la cerimonia degli Oscar. Il 13 gennaio sono state annunciate le nominations di questa 92esima edizione. Ecco qui di seguito la lista dei candidati:

Miglior Film

The Irishman

Parasite

C’era una volta a… Hollywood

1917

Storia di un Matrimonio

Joker

Jojo Rabbit

Piccole Donne

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

Miglior Regia

Sam Mendes – 1917

Martin Scorsese – The Irishman

Quentin Tarantino – C’era una volta a… Hollywood

Bong Joon-ho – Parasite

Todd Phillips – Joker

Migliore Attrice Protagonista

Renée Zellweger – Judy

Charlize Theron – Bombshell

Scarlett Johansson – Storia di un Matrimonio

Saoirse Ronan – Piccole Donne

Cynthia Erivo – Harriet

Migliore Attore Protagonista

Joaquin Phoenix – Joker

Adam Driver – Storia di un Matrimonio

Leonardo DiCaprio – C’era una volta a… Hollywood

Jonathan Pryce – I Due Papi

Antonio Banderas – Dolor y Gloria

Migliore Attrice non Protagonista

Laura Dern – Storia di un Matrimonio

Margot Robbie – Bombshell

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Piccole Donne

Kathy Bates – Richard Jewell

Migliore Attore non Protagonista

Brad Pitt – C’era una volta a… Hollywood

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Tom Hanks – Un amico straordinario

Anthony Hopkins – I Due Papi

Migliore Sceneggiatura Originale

C’era una volta a… Hollywood

Storia di un Matrimonio

Parasite

Cena con Delitto – Knives Out

1917

Migliore Sceneggiatura non Originale

The Irishman

I Due Papi

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

Miglior Film Internazionale

Parasite – Corea del Sud

Dolor y Gloria – Spagna

I Miserabili – Francia

Honeyland – Macedonia

Corpus Christi – Polonia

Miglior Fotografia

Roger Deakins – 1917

Robert Richardson – C’era una volta a… Hollywood

Rodrigo Prieto – The Irishman

Jarin Blaschke – The Lighthouse

Lawrence Sher – Joker

Migliori Costumi

The Irishman

C’era una volta a… Hollywood

Piccole Donne

Jojo Rabbit

Joker

Miglior Montaggio

The Irishman

Jojo Rabbit

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

Joker

Parasite

Migliore Scenografia

C’era una volta a… Hollywood

The Irishman

1917

Jojo Rabbit

Parasite





Miglior Sonoro (Best Sound Mixing)

Ad Astra

1917

Joker

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

C’era una volta a… Hollywood

Miglior Montaggio Sonoro (Best Sound Editing)

1917

Joker

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

C’era una volta a… Hollywood

Miglior Trucco e Parrucco

Joker

Bombshell

Judy

1917

Maleficent – La Signora del Male

Miglior Colonna Sonora

1917

Storia di un Matrimonio

Piccole Donne

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Joker

Migliori Effetti Visivi

The Irishman

Il Re Leone

1917

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Avengers: Endgame

Miglior Film di Animazione

Toy Story 4

Dragon Trainer 3 – Il Mondo Nascosto

Missing Link

Dov’è il mio Corpo

Klaus – Il segreto del Natale

Miglior Documentario

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Miglior Cortometraggio Documentario

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Miglior Cortometraggio

Brotherhood

Saria

A Sister

The Neighbors’ Window

Nefta Football Club

Miglior Cortometraggio di Animazione

Hair Love

Kitbull

Sister

Dcera (Daughter)

Mémorable

Miglior Canzone

Into the Unknown, da Frozen II – Il Segreto di Arendelle

(I’m gonna) Love me Again, da Rocketman

Stand Up, da Harriet

I’m Standing with You, da Atto di Fede

I Can’t Let You Throw Yourself Away, da Toy Story 4

A una veloce occhiata, appare evidente che i grandi favoriti sono Joker (11 nominations), C’era una volta…a Hollywood (10 nominations), the Irishman (10 nominations) e 1917 (10 nominations). Speculazioni suffragate dai risultati dei Golden Globe, che generalmente danno un’idea di quello che sarà l’andazzo della notte degli Oscar, pur non escludendo sorprese. In lizza troviamo, anche quest’anno, produzioni Netflix, il colosso dello streaming on-demand. A tal proposito, meritano una menzione d’onore The Irishman di Scorsese e A Marriage Story, film retto interamente dalle brillanti interpretazioni di Adam Driver e Scarlett Johansson che concorrono rispettivamente nella categoria “Miglior Attore Protagonista” e “Migliore attrice protagonista”.

Netflix ha accaparrato in tutto 20 nominations tra film e documentari, con buona pace di chi mal sopporta che questi prodotti gareggino agli Oscar. Un nome tra tutti è quello di Steven Spielberg, il quale si è detto contrario all’inclusione di produzioni Netflix nella rosa dei candidati concorrenti agli Oscar ritenendoli, piuttosto, adatti a competere per gli Emmy Award. La piattaforma di streaming è stata accusata da personalità preminenti nel mondo dello spettacolo di non osservare alcune regole dell’Academy, prima tra tutte il tempo di permanenza minimo nelle sale cinematografiche e di generare una campagna pubblicitaria martellante.

Non mancando mai polemiche circa premi così ambiziosi, già in questi giorni è stata sollevata la prima critica, riguardante la mancata candidatura di Greta Gerwig alla “Miglior Regia” per “Piccole donne”. Alcuni ventilano ipotesi di sessismo dietro questa scelta, altri pongono l’attenzione su tutti i grandi esclusi, sottolineando come, verosimilmente, questa mancata candidatura vada affiancata alle altre e imputata, piuttosto, all’altissima qualità dei lavori rivali. Con un parterre di artisti e filmfil questo calibro, non ci resta che attendere quella che si prospetta una grande serata di intrattenimento.

Giorgia Napolitano

