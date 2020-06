1 minuto (tempo di lettura)

Titolo: Il seme della speranza







Scrittore: Emiliano Reali

Genere: Fantasy moderno

Casa editrice: Watson Edizioni

Collana: Colori

Eros, protagonista di questo romanzo ha un compito molto importante. Lo stesso compito che in teoria dovrebbero avere gli esseri umani: salvare la Terra.

Eres che vive nel mondo degli Spiriti e delle Divinità, viene mandato sulla Terra dalla regina Spyria che gli da un compito molto importante: cercare di fermare i vizi e la cattiveria umana.

Lo schema perfetto creato dalla regina Spyria, basato sull’amore e l’armonia reciproca, viene messo a dura prova quando lo sfruttamento della natura e la cattiveria degli uomini diventano intollerabili. Gli esseri umani vivono sul pianeta parallelo a quello della regina. Eppure le loro azioni ricadono sul mondo degli Spiriti e delle Divinità, rischiando di mettere tutto in grave pericolo. Tutto ciò solo per la bramosia di potere che ogni essere umano porta dentro di sé.

Il seme della speranza è un fantasy che crea un esame di coscienza tra la bontà umana con la bramosia dei vizi degli uomini. Tra le pagine di questo romanzo troviamo da una parte il rispetto per la natura, per il prossimo, la devozione verso l’individuo come entità, e dall’altro l’arroganza e la superbia di trattare gli altri con sufficienza e “usarli” per i propri scopi personali.





“Eres non rispose, era confuso: come poteva qualcosa fare il bene dell’uomo, ma rappresentare il male per la natura al tempo stesso?”

Tra le pagine leggiamo una denuncia alla società che caratterizza l’essere umano. Leggiamo di come solo “il seme della speranza” e la bontà del prossimo possa salvarci.

Spyria vedendo la cattiveria umana impazzisce di dolore e diventa maligna. Questo romanzo ci fa capire come chiunque possa prendere la strada sbagliata, anche il più buono e puro degli esseri. La regina del mondo degli Spiriti e delle Divinità si trasforma in un essere che ha sempre cercato di evitare, un essere guidato dalla cattiveria e dal dolore.

Ma solo perché tutti, anche gli esseri più puri, possono intraprendere la strada sbagliata, non vuol dire che non possiamo ritornare sulla retta via del reciproco rispetto.

Emiliano Reali è uno scrittore e blogger. Nel 2001 ha vinto il concorso nazionale “Giovani Parole” indetto dalla scuola Holden di Torino. I suoi libri, come Il seme della Speranza, sono stati utilizzati nelle scuole superiori per far comprendere l’importanza della natura, quella stessa natura che appassiona da sempre lo scrittore.

Nicole Rastelli

