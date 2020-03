1 minuto (tempo di lettura)

Il segretario del PD, nonchè governatore della regione Lazio è risultato positivo al Covid-19. Zingaretti, nonostante ciò, mostra grande calma e tranquillità nel videomessaggio condiviso tramite pagina Facebook del Partito Democratico: “Ovviamente mi atterrò ai protocolli previsti per tutti. Sto bene e quindi è stato scelto l’isolamento domiciliare. Continuerò a lavorare da casa”.







Durante il videomessaggio mostra serenità e tranquillità, annunciando, oltre la positività che anche la famiglia sta seguendo i protocolli previsti. “la Asl sta contattando le persone che mi sono state più vicine in questi giorni per le verifiche del caso. Ho sempre detto, niente panico: Combattiamo. Come mai prima d’ora darò il buon esempio”.





Non sono mancati i tanti messaggi di solidarietà a Zingaretti, non solo da parte dei suoi alleati politici ma anche e soprattutto dalle fazioni opposte. In un clima di insicurezza generale per il nostro paese è sempre bene evidenziare che l’unione va oltre i colori politici e gli ideali portati avanti.

Di seguito tutti i messaggi rivolti al segretario del PD:

– Matteo Renzi: “Forza Nicola, tutti con te! E con tutti coloro che stanno combattendo contro il CoronaVirus. E grazie ai medici, infermieri, farmacisti, ricercatori. Tutti insieme, tutti!”;

– Giorgia Meloni: “In bocca al lupo a Nicola Zingaretti! Forza!”;

– Virginia Raggi: “Esprimo la mia solidarietà al Presidente Zingaretti. Gli auguro pronta guarigione. In questa fase delicata, la sinergia istituzionale con la Regione Lazio è assoluta. Fare squadra è fondamentale”;

– Paolo Gentiloni: “Forza Nicola Zingaretti! Più che mai decisi e uniti nel contrasto al Covid 19”.

