1 minuto (tempo di lettura)

Manifestanti contro la destra populista, le sardine riempiono Piazza Castello a Torino intonando “Bella Ciao” in onore delle vittime di violenza







Gli organizzatori avevano presentato un “vademecum” per una corretta partecipazione al flash mob: portare un libro, non lasciare immondizia in piazza, e non portare alcuna bandiera. Così è stato. Una piazza piena di gente, 40 mila secondo gli organizzatori; migliaia di adulti, molti genitori con figli, tantissimi giovani che intonano una versione muta di Bella Ciao, cantata con labbra serrate e bocca chiusa in onore di “tutte quelle vittime di violenza che non ne hanno avuto la possibilità”. Sulle note de I cento passi dei Modena City Ramblers, e Io vengo dalla Luna”di Caparezza, le Sardine esprimono la loro identità anticonvenzionale e ironica, controcorrente rispetto ai messaggi aggressivi e dai toni ostili che essi combattono.





In piazza si canta, ci si guarda attorno senza paura, si mostrano i libri per affermare l’importanza della cultura contrapposta all’ignoranza di chi inneggia al fascismo e all’odio: “In altre piazze si alzano le mani in saluto romano – afferma un organizzatore – qui lo facciamo per sventolare libri”. Ci sono tanti bambini che ammirano i colori delle sardine disegnate su carta, o di chi indossa simpatici accessori dalla forma degli, ormai, simpatici pesciolini. La gente attende, nonostante il freddo, e ascolta chi prende il microfono per lanciare un messaggio di pace. In piazza c’è anche Niccolo’ Pagani, il professore della scuola media Don Bosco in provincia di Torino, che dopo 12 puntate da campione, si è ritirato dal programma “L’eredità” di Rai Uno per tornare dai suoi alunni: «Siamo tantissimi – dichiara Pagani a DiMartedì – decine di migliaia di persone che stanno manifestando liberamente dopo una giornata di lavoro, per dire che i linguaggi della politica di oggi non rispondono a ciò che chiedono i cittadini. Io sono semplicemente un megafono, una sardina in mezzo alle altre».

I flash mob delle Sardine non si fermeranno a Torino: ogni giorno, infatti, vengono annunciate nuove manifestazioni in Italia e all’estero. Il 14 dicembre, a Roma, sono attese più di 100 mila sardine in Piazza San Giovanni. E sono previste (tra le tante altre) manifestazioni a Boston, Madrid, San Francisco, New York, Sassari, Lecce, Cremona e Messina.

Gianluca Merla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.