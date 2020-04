1 minuto (tempo di lettura)

Anche nei centri di accoglienza, riservati soprattutto a disabili, senzatetto, malati e famiglie in crisi, è presente il rischio contagio da Coronavirus. Secondo quanto riportato da Repubblica, i loro responsabili hanno scritto una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al capo del governo, Giuseppe Conte, e tutte le 130 associazioni fanno capo alla Federazione Italiana Organisimi per le Persone Senza Fissa Dimora.







Nello specifico la richiesta che viene fatta è quella di nuovi tamponi per gli operatori e per gli ospiti delle strutture, allo scopo di non far diventare questi luoghi di assistenza, riservati alle persone più bisognose d’aiuto, nuovi punti di propagazione del virus. A capeggiare questa “rivolta” a Milano sono Don Virginio Colmegna, fondatore della Casa della Carità, che ha già inviato una missiva al Comune meneghino e alla Regione Lombradia per l’esecuzione di nuovi test, e Umberto Zandrini, presidente di Federsolidarietà-Confcooperative e rappresentante del’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità.





Proprio Zandrini ha sottolineato come ancora non arrivino risposte da parte della Regione riguardo ai test e come la loro assenza porterebbe ad aumentare il rischio contagi in queste strutture, anche in virtù del fatto che la metà dei disabili vive in luoghi in cui si registra la maggiore presenza di gente. Secondo alcune ultime ricerche dell’università Bocconi di Milano, su 12mila persone senza una vera e propria casa censite dall’Istat poco meno di 3mila frequentano i dormitori.

Massimo Gottardi, coordinatore del centro Casa Jannacci, ha detto come, nell’attesa che vengano effettuati i nuovi tamponi, il personale si sia organizzato in modo autonomo all’interno della struttura, anche se c’è stato una diminuzione delle presenze. Il lavaggio delle mani con l’Amuchina e la misurazione della temperatura a partire dal mese di febbraio rappresenta una regola portante per chi entra ed è stata messa in piedi una zona di isolamento. Nel frattempo tra chi offre assistenza c’è pure la Ronda della Carità, un camper con cento volontari che si occupano di fornire generi alimentari alle famiglie bisognose.

Giuliano Spina

Fonte immagine: Vita.it

