Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, 143.626 persone hanno contratto il virus Sars-Cov-2. E da ciò che si deduce, la somma continua a crescere. Come riportato, infatti, da ilmeteo.it, nello specifico, le stime riferiscono che: i guariti/dimessi sono, al momento, 28.470 (+1.979 oggi, 09 aprile 2020); i decessi, 18.279 (+610); i nuovi contagi, 1.615 – per un totale, quindi, di 96.877 attualmente ammalati; 28.485 i ricoverati con sintomi; 3.693 quelli in terapia intensiva (–99, considerata, come stima, la più considerevole ma non sufficiente secondo le misure di contenimento in atto); e 63.084 i singoli in isolamento fiduciario.











Il presidente Conte starebbe aspettando il via libera dagli scienziati per cominciare a parlare di riaperture – le quali, comunque, avverranno a scaglioni e secondo un andamento ben preciso (forse, entro la fine di aprile). Naturalmente, si raccomanda la massima attenzione negli spostamenti evitando, almeno fino a quando sarà possibile, assembramenti di ogni genere. Non conosciamo il periodo esatto della riapertura totale o parziale, lo decideranno le misure di contenimento e i relativi allentamenti.

