Anche questo Natale volge al termine, e come sempre, le festività natalizie, belle o brutte che siano state per le popolazioni di tutto il mondo, son riuscite a elargire calore attraverso l’unione di familiari e amici, e lo scambio di doni. E con la vecchina che vola sulla scopa per regalare dolcetti e carbone ai “bambini buoni e cattivi”, si chiude ufficialmente il Natale 2019. Di chi stiamo parlando? Naturalmente, della Befana, che come recita il proverbio, “l’Epifania, tutte le feste porta via!”. In realtà, però, la celebrazione dell’Epifania – come riporta diredonna – abbraccia anche alcune tradizioni di cui non tutti sono a conoscenza, esaltandone, quindi, importanza e memoria. Di seguito, otto chicche da sapere sulla nostra cara Befana.







Quando si festeggia

Come tutti sappiamo, l’Epifania si celebra il 6 gennaio, data in cui si ricorda anche la venuta dei Re Magi, nella grotta in cui nacque Gesù, al fine di offrire Lui oro, incenso e mirra. Non a caso, proprio la parola “Epifania” significa “Manifestazione”. Tuttavia, ciò nonostante, in molte parti del mondo la Befana si identifica esclusivamente con le calze piene di dolciumi e/o carbone.

La sua celebrazione nell’età antica

La tradizione del regalare carbone, molto probabilmente, deriva dall’usanza dell’imperatore Aureliano – dopo aver indetto, allo stesso tempo, la cosiddetta festa del Sole il 25 dicembre – di far bruciare un tronco di quercia per dodici giorni fino al 6 gennaio. Dal carbone ricavatone, si traevano le conclusioni di che tipo di anno sarebbe stato, fortunato o meno.





La dea Diana

Si racconta che, durante i dodici giorni su detti, la dea Diana volasse, insieme ad altre donne, nel cielo con lo scopo di rendere maggiormente fertile il terreno addetto a coltivazioni e raccolti.

I regali della Befana

Per molto tempo, i doni della Befana equivalsero alla frutta di stagione, come arance, mandarini e noci, al contrario di oggi in cui è completamente sparita l’usanza in questione. Nondimeno, infatti, l’Epifania è particolarmente legata al mondo agreste.

Cosa vuol dire per i bambini

Come su citato, la Befana è l’emblema delle calze piene di cioccolatini e dolcetti vari, soprattutto per i bambini, i quali associano la tenera vecchietta proprio alle calze tanto attese.

Tradizioni della regione Lazio

Nel Lazio, durante l’Epifania, usanza vuole che si svolgano parecchie fiere culinarie.

Scambiarsi regali fra persone adulte

In altre regioni, invece, la tradizione è quella di scambiarsi regali, fra adulti, più umili rispetto a quelli ricevuti il 25 dicembre.

L’ultimo giorno di Natale

In generale, con la Befana, giacché si conclude il Natale appena vissuto, come sappiamo vengono rimossi anche luminarie, albero, presepe e addobbi vari in tutte le case.

E come si attesero i Re Magi che portassero doni al piccolo Gesù, anche noi aspettiamo, impazienti, l’arrivo del prossimo Natale.

Anastasia Gambera

