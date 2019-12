Meno di un minuto (tempo di lettura)



Sempre più giovani si interessano alla poesia.

Essa infatti, molte volte appare uno strumento che aiuta a mettere nero su bianco le emozioni, ad analizzarci oltre ad essere un modo per sfuggire alla routine quotidiana, ai problemi che spesso ci troviamo ad affrontare in questa società.

La diffusione di opere di poesia spesso avviene tramite Social, Blog, che devono sempre essere aggiornati per poter permettere agli utenti di interagire con l’autore stesso, scambiare con lui opinioni, chiedere consigli.

Molti testi di canzoni di musica rap oltre che di musica leggera hanno testi profondi che possono essere considerate delle vere e proprie poesie, e più i testi appaiono coinvolgenti, tanto più restano impressi nella nostra memoria.

C’è tanto bisogno di riprendere questa forma d’arte, che nasce direttamente dal cuore, e risulta essere originale, in quanto ognuno ha un proprio stile, una propria metrica.

Interessanti risultano essere i Concorsi che vengono indetti un po’ in tutte le Regioni Italiane, nei quali molte volte vengono proposti come premi Corsi di Scrittura creativa, o nella migliore delle ipotesi la Pubblicazione delle stesse in Raccolte. Questi spesso rappresentano un trampolino di lancio per i vari autori, in quanto nelle giurie compaiono personaggi di spicco come cantanti, attori, che valutano le opere dei partecipanti. Dando maggiore spicco alle varie iniziative. Un mondo questo, davvero molto interessante, anche solo per conoscere nuove persone e confrontarsi con persone che hanno la stessa passione.











