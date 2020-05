Meno di un minuto (tempo di lettura)







Lo studio riportato è nato per studiare le prove disponibili sulla validità degli ingredienti dei più popolari integratori da banco di testosterone e disfunzione erettile (DE). I 16 migliori integratori per aumentare il testosterone e 16 integratori per la disfunzione erettile negli Stati Uniti sono stati identificati dai rivenditori online più popolari: integratori A1, Amazon, Vitamin Shoppe e Walmart. In totale, sono stati identificati 37 ingredienti e il database online PUBMED è stato rivisto per studi randomizzati controllati (RCT) che ne studiavano l’efficacia.





Gli ingredienti sono stati classificati in base alla quantità di prove utilizzando una versione adattata del sistema di punteggio dell’American Heart Association. In totale, sono stati identificati 16 ingredienti dagli integratori di testosterone e 21 dagli integratori di ED. Tribulus, Eurycoma longifolia, Zinco, L-arginina, Aspartato, Erba di capra cornea e Yohimbina erano i più comuni.

In tutto, sono stati trovati 105 studi randomizzati che studiano gli ingredienti identificati. Nessun prodotto integrativo completo ha pubblicato prove RCT. Il 19% degli ingredienti ha ricevuto un grado A per prove positive con evidenze nette positive in due o più RCT. In totale, il 68% ha ricevuto voti C o D per prove contraddittorie, negative o carenti.

Complessivamente, il 69% degli ingredienti negli integratori di testosterone e il 52% degli ingredienti negli integratori di ED hanno pubblicato prove RCT. Molti integratori maschili affermano di migliorare i parametri di testosterone o ED; tuttavia, ci sono prove limitate, che dovrebbero essere prese in considerazione durante la consulenza ai nostri pazienti.

