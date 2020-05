1 minuto (tempo di lettura)

Milano, “bomba di contagi”: «Il rischio è che si ritorni alla fase 1»

Essere eletta come la regione più colpita d’Italia, evidentemente, non è bastato ai milanesi. Nonostante gli appelli alla prudenza, infatti, non rinunciano al loro “ape” sui Navigli. Le foto e il video diventati virali, hanno fatto adirare il buon Sala che dà un ultimatum ai suoi cittadini:«O le cose cambiano oggi, non domani, o prenderò provvedimenti e chiuderò i Navigli». Diretto, conciso e poco suscettibile di interpretazioni fantasiose.

Oltre alla rabbia del primo cittadino milanese non tarda ad arrivare il commento di Massimo Galli, primario di Malattie infettive dell’ospedale Sacco: «Milano è una bomba pronta a (ri)esplodere, se i contagi riprenderanno a salire, il timore è quello di dover archiviare subito la Fase 2». Il sindaco, mette anche in guardia da un’altra crisi e dice: «In gioco c’è la ripresa e il lavoro che serve soprattutto ad arginare la recessione economica e sociale». Poi, aggiunge: «Quando c’è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso io sono sempre il primo a farlo e mi piace anche. Però ci sono dei momenti in cui c’è da incazzarsi e questo è uno di quelli: le immagini di ieri lungo i Navigli sono vergognose!».





Se si supereranno i 500 contagi al giorno, sarà la fine della tanto attesa fase due

In queste ore, intanto, si inizia a parlare di curva che decresce è vero, ma anche di numeri che non dovranno essere superati, pena: ritorno alla casella di partenza come al gioco dell’oca. Il target che non dovrà essere superato è di 500 contagi al giorno. Se succederà, riavvolgere il nastro sarà inevitabile. É questo che vogliamo?

«Per me è anche deprimente tornare a spiegare qual è la situazione, ma ve lo ridico: noi siamo non solo in crisi dal punto di vista sanitario, e abbiamo visto quanto abbia toccato questa città la pandemia, ma siamo in una profondissima crisi socio-economica. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, questo è il punto. Non è un vezzo tornare a riaprire, è una necessità e io sto e starò sempre dalla parte delle famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese, sto dalla parte di chi va a lavorare non a divertirsi».

Insomma, Beppe Sala non sembra proprio volere accontentare chi soffre la “clausura” che lo costringe a rinunciare alla birra con gli amici. Piuttosto, chi quei soldi per comprare la birra non li ha. Nel suo duro messaggio da palazzo di città conclude: «Sono un politico dei fatti: o le cose cambiano oggi, non domani, non è un penultimatum è un ultimatum, o domani prenderò provvedimenti. Chiudo i Navigli e poi lo spiegate voi ai baristi perché non possono lavorare“. Questo non è guardie e ladri, non è un gioco. Non possiamo permettercelo in una città da 1,4 milioni di abitanti e 1.700 chilometri di strade, ma non permetterò che l’1 per cento di chi non ha testa metta in difficoltà tutti». “O mia bela Madunina”, puoi aiutarli tu?

Maria Giulia Vancheri

