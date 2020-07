1 minuto (tempo di lettura)

WhatsApp continua a stupire i suoi utenti. Infatti, dopo le innumerevoli novità che hanno, in questi mesi, reso la piattaforma di messaggistica istantanea, più fruita al mondo, maggiormente indispensabile, fra le opzioni di utilizzo si dovrebbe, di già, aver avuta implementata la funzione Stanza. Se già una volta, ancor prima dell’emergenza Coronavirus, molteplici datori di lavoro preferivano svolgere le proprie riunioni aziendali in videoconferenza, fino a qualche tempo fa Facebook Rooms, adesso Stanza, quest’ultima è diventata la nuova dimensione mediante cui potersi incontrare, professionalmente parlando, fino a un massimo di 50 persone.







Come riportato da Vanity Fair, facendo tap, o sul simbolo +, o sulla graffetta in basso a destra, è possibile visualizzare l’opzione Stanza, e una volta selezionata, venire, in automatico, rinviati su Messenger – sempre riferentesi a Facebook, quindi. E creata la “stanza” di cui si necessita, inviando il link agli utenti chiamati a partecipare, questi potranno farlo cliccandovi e venendo, a loro volta, reindirizzati su Messenger. La novità ancora migliore, però, è quella che non è fondamentale avere un profilo su Facebook, Messenger o WhatsApp, ma si può partecipare pur essendo sconosciuti alle piattaforme in questione.





Selezionabile anche nella sezione “Chiamate”, attraverso Stanze si possono svolgere videochiamate con, fino a, 50 persone, e questo grazie al fatto che, adesso, WhatsApp lo ha inserito tra le preferenze principali, poiché, prima di allora, il numero massimo di partecipanti poteva essere 8. Insomma, Menlo Park non smette mai di stupire, e i consumatori dei suoi social, eccetera, di certo, non hanno modo di annoiarsi. Anzi, non abbiamo.

Anastasia Gambera

