Una volta, con gli sms ci dilettavamo a chiacchierare con chiunque avesse, possibilmente, la nostra stessa promozione (e attraverso cui dispensare messaggi verso tutti come non ci fosse un domani). Oggi, invece, possediamo le app di messaggistica istantanea per mezzo delle quali parlare con tutti i nostri amici, amori e familiari, soprattutto in tempo reale; e dalle statistiche, il numero di messaggi scambiato giornalmente ha raggiunto cifre piuttosto disarmanti, motivo per cui possiamo affermare che, all’attuale, sarebbe impossibile vivere senza WhatsApp (o anche Telegram, naturalmente). Ma se una volta era un po’ complicato – specialmente per la cospicua mole di contatti a cui inviare gli innumerevoli sms a disposizione (pur di consumarli) – capire quale fosse il numero particolarmente attivo fra tutti, con WhatsApp è possibile saperlo immediatamente.











Proprio grazie a Internet e all’istantaneità dei messaggi – come riporta Mashable –, spesso non ci accorgiamo quante immagini, gif, eccetera, inviamo, e a chi soprattutto, eppure, questo non è più un problema. Difatti, si consiglia di andare su Impostazioni > Utilizzo dati e archiviazione > Utilizzo archiviazione: seguendo siffatta procedura, in automatico, si crea un elenco di tutti i gruppi e i contatti con cui scambiamo, solitamente, più messaggi e contenuti multimediali. E in questo modo, perfino capire quali file eliminare dal cellulare per alleggerirne la memoria. Geniale, o meno, tutto questo, patron Facebook sta proprio rivoluzionando il tanto amato WhatsApp, ma speriamo che questa sia una di quelle funzioni che, almeno in WhatsApp, che rimanga per sempre…

Anastasia Gambera

