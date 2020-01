Meno di un minuto (tempo di lettura)

È successo a Wolf Cukier, 17enne americano che, dopo aver iniziato uno stage presso la Nasa, ha scoperto un nuovo pianeta durante il suo terzo giorno di lavoro











Un ragazzo, di soli 17 anni, ha scoperto un nuovo pianeta durante il suo terzo giorno di stage presso la Nasa. Wolf Cukier, questo il nome del ragazzo, ha espresso tutta la sua gioia (mista a un incredibile stupore) nell’essere riuscito a far parlare di sé dopo pochissimi giorni dall’inizio del suo stage presso il Centro spaziale Goddard della Nasa. Terminato il suo percorso di studi alla Scarsdale High School di New York, il giovane era riuscito a ottenere uno stage presso il più importante Ente per le attività Spaziali del mondo. Cukier stava lavorando all’esamina di alcuni dati riguardo un sistema di due stelle che ruotano l’una attorno all’altra; successivamente, ha dichiarato di aver ricevuto un segnale dal sistema chiamato TOI 1338, inizialmente scambiato per un’eclissi solare, ma rivelatosi, poi, un pianeta mai rilevato. Dopo la conferma della scoperta da parte della Nasa, il corpo celeste è stato denominato TOI 1338 b, acronimo di “Oggetto d’Interesse di Tess”, ovvero il telescopio spaziale lanciato nel 2018 proprio per scoprire nuovi pianeti nell’Universo.

A seguito di questa scoperta, il 17enne sarà coautore di un articolo che parlerà di questo nuovo pianeta, attualmente in revisione da parte di una rivista scientifica. Cukier ha dichiarato che, seppur continuando i suoi studi al liceo, continuerà la sua attività di ricerca di nuovi pianeti.

Gianluca Merla

