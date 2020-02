1 minuto (tempo di lettura)

Kobe Bryant ha lasciato in eredità, ai suoi fan, la bozza di un libro scritto con Paulo Coelho, il quale oggi, proprio quest’ultimo, afferma di voler distruggere a causa della prematura morte del giocatore







La scomparsa improvvisa della stella degli NBA, Kobe Bryant, ha sconvolto non solo il settore dello sport, ma il mondo in generale, mobilitatosi, in questi giorni, per lasciargli un ultimo saluto. Il cestista NBA ha perso la vita in un tragico incidente aereo lo scorso 26 gennaio, insieme alla figlia Gianna di soli 13 anni – anche lei promessa del basket –, lasciando, così, un vuoto incolmabile nella vita della sua famiglia. Scoperta la triste notizia, il mondo intero si è scatenato sui social in un vortice di emozioni tramite messaggi, foto e ricordi, al fine di rendere omaggio a un volto sportivo di fama internazionale. Al cordoglio, per la perdita del talentuoso Kobe Bryant, si è aggiunto Paulo Coelho – scrittore brasiliano e autore di numerosi bestseller – , che ha rivelato la sua collaborazione con il giocatore nella stesura di un libro per ragazzi.





Avrebbe dovuto essere un volume a quattro mani, quello di Bryant e Coelho, nato da una chat tra i due che lo scrittore brasiliano ha reso pubblica su Twitter: «Scriviamo questo libro insieme», disse Bryant; «Quando vuoi», rispose lo scrittore. Il libro era nato con lo scopo di aiutare i giovanissimi a risollevarsi dalle difficoltà quotidiane attraverso lo sport, fonte di felicità e libertà per lo stesso Bryant. Paulo Coelho, distrutto dalla morte improvvisa di Kobe, ha affidato a Twitter anche un ultimo, sincero pensiero: «Eri più di un giocatore di basket, caro Kobe Bryant. Ho imparato molto parlando con te. Eliminerò le bozze, questo libro ha perso la sua ragione di esistere». L’autore sembrerebbe, infatti, deciso a distruggere le pagine di un progetto – che sembra non aver più senso –, nato da una forte collaborazione. Ad opporsi, però, sono gli stessi fan, i quali rivendicano l’eredità immortale della scrittura lasciata dal campione. Kobe Bryant non morirà mai del tutto, poiché c’ha insegnato che le vere stelle non smettono mai di splendere.

