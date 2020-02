Meno di un minuto (tempo di lettura)

TORINO – Personale del Settore Operativo di Torino Porta Nuova ha accertato che un quarantunenne italiano è risultato essere destinatario di un ordine di esecuzione di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna nel gennaio 2020, per una pena residua di 4 mesi per il reato di ricettazione. L’uomo, a seguito di un malore, è stato prontamente soccorso al binario 1 da Operatori Polfer, e dopo essersi ripreso, andato in escandescenze e accompagnato presso gli Uffici di Polizia del Settore Operativo. Sottoposto a controlli di rito, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione, oltre ad avere a carico numerosi precedenti di polizia.











L’individuo, pur di sottrarsi all’arresto, ha opposto resistenza, scalciando e spintonando ripetutamente gli Agenti i quali, una volta riportatolo alla calma, lo hanno associato presso la locale Casa Circondariale e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per tali ultimi fatti è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di “resistenza a Pubblico Ufficiale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.