La recente pandemia di sindrome respiratoria acuta grave (SARS) dovuta a coronavirus (CoV) 2 (SARS-CoV-2) ha sollevato diverse preoccupazioni nella medicina riproduttiva. Lo scopo di questa recensione dei colleghi italiani era quello di riassumere le prove disponibili fornendo una dichiarazione ufficiale di posizione della METODI della Società Italiana di Andrologia e Medicina Sessuale: è stata eseguita una ricerca esaustiva delle biblioteche Pubmed, Web of Science, Embase, Medline e Cochrane. A causa delle prove limitate e della mancanza di studi, non è stato possibile formulare raccomandazioni secondo i criteri Levels of Evidence di Oxford 2011.







Risultati: SARS-CoV-2 e fertilità maschile

Diverse caratteristiche molecolari della SARS-CoV-2 possono giustificare la presenza di virus all’interno del testicolo e possibili alterazioni della spermatogenesi e della funzione endocrina. L’orchite è stata segnalata come una possibile complicazione dell’infezione da SARS-CoV, ma risultati simili non sono stati riportati per SARS-CoV-2.





In alternativa, l’orchite potrebbe essere il risultato di una vasculite poiché COVID-19 è stato associato ad anomalie nella coagulazione e la vascolarizzazione segmentaria del testicolo potrebbe spiegare una sindrome simile all’orchite. Infine, i dati disponibili non supportano la presenza di SARS-CoV-2 nel liquido seminale di soggetti infetti

Conclusione

I dati derivati ​​da altre infezioni da SARS-CoV suggeriscono che nei pazienti guariti da COVID-19, specialmente per quelli in età riproduttiva, dovrebbero essere suggeriti la consultazione e la valutazione patologica della funzione gonadica, compresa l’analisi del seme. Gli studi in coorti più ampie di soggetti attualmente infetti sono garantiti per confermare (o escludere) la presenza di rischi per i gameti maschili destinati alla crioconservazione nell’azoto liquido o per tecniche di riproduzione assistita.

Dr Andrea Militello

