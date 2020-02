Meno di un minuto (tempo di lettura)

Anche oggi siamo ritornati in quel di Sambuca di Sicilia, ridente cittadina agrigentina, alla scoperta della……lentezza. Avete letto bene, oggi conosciamo la Lumaca Vittoria. Chi scrive non è impazzita, ma vuole raccontarvi una storia. Gli abitanti di Sambuca da sempre vengono etichettati con la nomea di “sammucari babbaluciari” (sambucesi lumaconi); a loro questa nomea piace così tanto che hanno voluto pure la statua della lumaca (Vittoria) al centro di Piazza Vittoria (da qui il nome della lumaca), lungo il Corso Umberto I.











La scultura, realizzata dall’artista palermitano Gabriele Venanzio nel settembre 2014, ha lo scopo di far riscoprire il valore della lentezza, lo scorrere del tempo come lo vede una lumaca, che appunto lentamente vive la sua vita assaporandola in tutto il suo splendore. L’opera è stata voluta dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Leo Ciaccio, promotore dell’arte in tutte le sue forme, e della bellezza in quanto valore. Lentamente, vi consiglio di andare a conoscere la lumaca Vittoria, sedervi accanto a lei e lasciarvi cullare dai pensieri più belli che avete. Alla prossima!

Letizia Bilella

