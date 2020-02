1 minuto (tempo di lettura)

Joaquin Phoenix è l’attore più chiacchierato del momento. La sua vita è pregna di eventi rocamboleschi e bizzarri. Ecco di seguito 5 curiosità per conoscerlo meglio:

1. La vittoria di Joaquin Phoenix come miglior attore protagonista ha permesso al nemico di Batman di eguagliare un record cinematografico. Joker, infatti, è il secondo personaggio nella storia del cinema dopo Vito Corleone (interpretato da Marlon Brando ne Il Padrino e da Robert de Niro ne Il Padrino II) ad aver ricevuto due Oscar a fronte di due interpretazioni diverse: la prima risalente al 2009, regalataci da Heath Ledger, per la quale l’attore australiano vinse nella categoria miglior attore non protagonista e la seconda è, appunto, quella di Phoenix

2. Nel 2010 uscì un mockumentary intitolato I’m still here, avente come protagonista Joaquin Phoenix. Nel finto documentario, Phoenix dichiara di voler lasciare la recitazione per dedicarsi alla musica. L’attore rimase nel personaggio anche fuori dal set, per attirare l’attenzione sul progetto. Memorabile è la sua apparizione del 2009 al David Letterman Show dove, davanti all’inconsapevole presentatore, l’artista si presentò trasandato, fingendo di essere in stato confusionale, mugugnando appena qualche risposta mentre masticava vigorosamente un chewing-gum. Tornato da Letterman un anno più tardi, Phoenix ebbe modo di chiarirsi con il conduttore e, riferendosi al progetto ormai concluso, disse: «Volevamo fare un film che esplorasse la celebrità e il rapporto che c’è tra i media, il pubblico e le celebrità stesse»





3. Joaquin è il terzo di cinque figli ed essendo l’unico tra loro a non avere un nome ispirato alla natura, per un periodo si fece chiamare Leaf (foglia)

4. Joaquin vide morire suo fratello, River, sul marciapiede antistante il Viper Room, club di proprietà di Johnny Depp. Il promettente attore morì nel 1993, a soli 23 anni, a causa di un’overdose. Fu proprio Joaquin a chiamare il 911. La telefonata fu trasmessa da molte emittenti televisive e radiofoniche. Questa grande indelicatezza unita alla morbosa curiosità generale riguardo gli ultimi istanti di vita di River, spinse l’attore, per un periodo, ad allontanarsi da Hollywood.

5. Il cognome della sua famiglia non è sempre stato Phoenix: il padre, John Lee Botton, cambiò il suo cognome in Phoenix legalmente nel 1978. Proprio come la fenice risorge dalle sue ceneri, il capofamiglia si augurava che questo valesse anche per lui e i suoi congiunti dopo aver vissuto un periodo particolarmente difficile.

Giorgia Napolitano

