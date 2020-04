Meno di un minuto (tempo di lettura)

LONDRA – La quarantena non è bastata. Il premier britannico Boris Johnson è stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto a ulteriori test clinici.







La notizia è stata resa nota dal quartier generale di Downing Street. Non si conoscono ancora bene le sue condizioni, anche se da Londra assicurano che il tutto è stato fatto in via precauzionale.





Il primo ministro, infatti, sta affrontando la sua seconda settimana con i sintomi da Coronavirus, nonostante siano passati già dieci giorni da quando è risultato positivo.

Affetta da Covid-19 anche la compagna incinta Carrie Symonds, seppur con ottimi progressi. Avrebbe dichirato di non avere bisogno dei test e di stare bene.

