L’ISS rassicura: «800 mila casi confermati nel mondo di COVID-19 nell’uomo, ma solamente 4 i casi documentati di positività da SARS-CoV-2 negli animali da compagnia»

Notizie e smentite hanno contrassegnato il dibattito sulla possibilità che gli animali domestici, cani e gatti, potessero trasmettere all’uomo il Corona-virus. Nonostante gli esperti non abbiano mai smesso di rassicurare a riguardo, si sono registrati abbandoni da record. Pure in questo caso sembra proprio confermarsi il trend italiano che nel Bel Paese ci siano quasi più denunciati che contagiati. E non necessariamente perché si era deciso di fare la passeggiata al parco con gli amici. Lo ricordiamo: abbandonare un animale è un reato! Oltre che un inumano comportamento.

Lo scorso 3 aprile 2020, l’Istituto Superiore della Sanità con un comunicato stampa di Umberto Agrimi, direttore del Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, ha diffuso un dato che in molti non si aspettavano. «Non esiste alcuna evidenza che gli animali domestici giochino un ruolo nella diffusione di SARS-CoV-2, che riconosce, invece, nel contagio interumano la via principale di trasmissione. Tuttavia, poiché la sorveglianza veterinaria e gli studi sperimentali suggeriscono che gli animali domestici siano, occasionalmente, suscettibili a SARS-CoV-2, è importante proteggere gli animali di pazienti affetti da COVID-19, limitando la loro esposizione».





No al Catastrofismo, sì alle accortezze

Nessun allarmismo, dunque. Soltanto raccomandazioni e qualche accorgimento in più. «Il virus SARS-CoV-2, si è diffuso rapidamente in tutti i continenti (…). L’elevata circolazione del virus tra gli esseri umani sembra però non risparmiare, in alcune occasioni, gli animali che condividono con l’uomo ambiente domestico, quotidianità e affetto. Al 2 aprile 2020, a fronte di 800 mila casi confermati nel mondo di COVID-19 nell’uomo, sono solamente 4 i casi documentati di positività da SARS-CoV-2 negli animali da compagnia: due cani e un gatto a Hong Kong e un gatto in Belgio. All’origine dell’infezione negli animali vi sarebbe la malattia dei loro proprietari, tutti affetti da COVID-19».

Poi, aggiunge: «Il dato, per quanto limitato a poche osservazioni, merita attenzione. A questi episodi di infezione avvenuta naturalmente si stanno infatti aggiungendo i risultati degli studi sperimentali effettuati in laboratorio su alcune specie domestiche. Questi confermerebbero la suscettibilità del gatto, del furetto e, in misura minore, del cane all’infezione da SARS-CoV-2».

Gioia e affetto, questi gli unici virus che possono trasmettere (nei casi accertati)

«Essendo SARS-CoV-2 un virus nuovo, occorre intensificare gli sforzi per raccogliere ulteriori segnali dell’eventuale comparsa di malattia nei nostri animali da compagnia, evitando tuttavia di generare allarmi ingiustificati. Vivendo in ambienti a forte circolazione virale a causa della malattia dei loro proprietari, non è inatteso che anche gli animali possano, occasionalmente, contrarre l’infezione. Ma, nei casi osservati, gli animali sono stati incolpevoli “vittime”».

L’ISS chiosa: «A margine di tutto ciò occorre sottolineare che gli animali domestici contribuiscono alla nostra gioia e al nostro benessere, soprattutto in periodi di stress come quelli che stiamo vivendo. (…) Passare del tempo con il proprio animale domestico e accompagnare il proprio cane nell’uscita quotidiana (nel rispetto della normativa) contribuisce a mantenere in salute noi stessi e i nostri amici animali».

Meglio smetterla, dunque, di andare alla ricerca dell’untore, sia uomo o animale. D’altronde, avere un cane da portare a spasso non è una buona occasione per fare i 10.000 passi (anche un pò meno) che tanto suggeriscono?

Maria Giulia Vancheri

